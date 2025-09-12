Max Pezzali, sold out e nuove date per MAX FOREVER – Gli anni d’oro Stadi 2026

Max Pezzali – il calendario aggiornato con nuove date e raddoppi di Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026.
Lo show porterà ancora una volta negli stadi italiani la musica di Pezzali, colonna sonora di intere generazioni, in un live totalmente rinnovato dopo i trionfi estivi: dal Grand Prix all’Autodromo di Imola (85mila presenze) al Red Valley.
Un percorso che consacra Pezzali come il vero re del pop italiano, capace di unire pubblico trasversale e successi senza tempo.
MAX FOREVER – GLI ANNI D’ORO: NUOVE DATE E RADDOPPI
Lo show, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, partirà ufficialmente il 7 giugno 2026 (data zero già sold out) dallo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro.
A grande richiesta raddoppiano le città di Torino (14 giugno), Bologna (28 giugno), Messina (2 luglio) e Padova (9 luglio).
Sono invece già esauriti i biglietti per le date di Lignano Sabbiadoro e la prima di Torino.
MAX FOREVER – GLI ANNI D’ORO – STADI 2026: LE DATE
- Domenica 7 giugno 2026 | Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil (data zero) – SOLD OUT
- Sabato 13 giugno 2026 | Torino @ Allianz Stadium – SOLD OUT
- Domenica 14 giugno 2026 | Torino @ Allianz Stadium – NUOVA DATA
- Venerdì 19 giugno 2026 | Napoli @ Stadio Maradona
- Martedì 23 giugno 2026 | Roma @ Stadio Olimpico
- Mercoledì 24 giugno 2026 | Roma @ Stadio Olimpico
- Sabato 27 giugno 2026 | Bologna @ Stadio Dall’Ara
- Domenica 28 giugno 2026 | Bologna @ Stadio Dall’Ara – NUOVA DATA
- Mercoledì 1 luglio 2026 | Messina @ Stadio F. Scoglio
- Giovedì 2 luglio 2026 | Messina @ Stadio F. Scoglio – NUOVA DATA
- Domenica 5 luglio 2026 | Bari @ Stadio San Nicola
- Mercoledì 8 luglio 2026 | Padova @ Stadio Euganeo
- Giovedì 9 luglio 2026 | Padova @ Stadio Euganeo – NUOVA DATA
- Sabato 11 luglio 2026 | Milano @ Stadio San Siro
- Domenica 12 luglio 2026 | Milano @ Stadio San Siro
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti ufficiali indicati nei comunicati.