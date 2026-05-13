14 Maggio 2026
di
Lorenza Ferraro
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14 Maggio 2026

Elettra Lamborghini accende l’estate con “Bam Bam Bambina”

Dopo la partecipazione a Sanremo 2026, la cantante celebra la libertà, l'indipendenza e la voglia di divertirsi.

News di Lorenza Ferraro
Testo e significato del nuovo singolo di Elettra Lamborghini "Bam Bam Bambina"
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Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina: significato e testo del nuovo singolo.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Voilà, Elettra Lamborghini torna con un nuovo estivo dal sapore estivo, Bam Bam Bambina, in uscita venerdì 22 maggio per Emi Records Italy / Universal Music Italia.

Il brano rappresenta, per Elettra, un vero e proprio ritorno alle origini. Di fatto, Bam Bam Bambina mescola sonorità merengue e ritmi caraibici, attingendo a quelle sonorità latin che hanno da sempre contraddistinto il sound della Lamborghini. Ma non è tutto! Con un testo divertente e un ritornello contagioso, il pezzo promette infatti di far cantare proprio tutti.

“Bam Bam Bambina”: testo e significato del brano

Bam Bam Bambina è un inno alla libertà di essere come si vuole”, racconta Elettra a proposito del brano, in cui si rivede molto.

Poi, aggiunge: “È il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile, ma anche indipendente, a cui viene detto che si comporta da ‘bambina’ perché è un po’ ribelle e difficile da gestire. Ma una donna può essere tante cose in un solo corpo. Può contenere tante moltitudini, sfaccettature e versioni di sé”.

TESTO DEL BRANO

Il testo di Bam Bam Bambina sarà disponibile a partire da venerdì 22 maggio.

Elettra Lamborghini: “Bam Bam Bambina” e l’Eurovision 2026

Parallelamente al lancio di Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini è la conduttrice del nuovo adventure game di Rai2, The Unknown – Fino all’ultimo bivio. E ancora, in coppia con Gabriele Corsi, conduce e commenta per l’Italia tutti e tre gli appuntamenti televisivi dell’Eurovision Song Contest 2026, la cui finale andrà in onda su Rai1 sabato 16 maggio.

Foto di copertina a cura di Cristina Nashed

All Music Italia

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