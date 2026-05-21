Testo e significato di FLAMENCO PARANOIA, il brano di Samurai Jay in radio dal 22 maggio per Island Records/Universal Music.

La canzone accompagna l’uscita di AMATORE, il nuovo album dell’artista, fuori ovunque venerdì 22 maggio per Island Records.

Il disco, anticipato anche dallo spoiler di un brano con Federica Abbate, arriva dopo l’esordio di Samurai Jay sul palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo con Ossessione.

Il cognome dell’artista, Amatore, viene trasformato in un concetto legato alla passione per la musica, alla vita e all’amore e arriva a dare il titolo al disco.

Ossessione è stato il primo brano tra quelli in gara al Festival a essere stato certificato con il disco di platino ed è stabile da undici settimane consecutive al primo posto della Top Of The Music FIMI Singoli con più di 80 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

In FLAMENCO PARANOIA, Samurai Jay racconta un amore che non si riesce a mettere davvero alle spalle. Il brano parte dal tentativo di dimenticare una persona, ma si muove subito nella direzione opposta: il ricordo resta presente, torna nei dettagli quotidiani e continua a condizionare chi canta.

Il ritornello, con la frase “bruciasse il mondo torno da te”, mette al centro una dipendenza emotiva ancora viva. La paranoia del titolo non è quindi solo agitazione mentale, ma il modo in cui desiderio, nostalgia e sensi di colpa si mischiano dentro una relazione che sembra finita, ma non davvero chiusa.

In arrivo

Titolo: FLAMENCO PARANOIA

Artista: Samurai Jay

Testo: Gennaro Amatore, Vittorio Coppola

Musica: Luca Stocco, Matteo Novi

Produzione artistica: Vito Salamanca, Mr. Monkey

Etichetta: Universal / Island Records

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