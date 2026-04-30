Testo e significato di Prigione, il nuovo brano di Samuray Jay con Federica Abbate, anticipato sui social in vista dell’uscita di Amatore, il nuovo album fuori venerdì 22 maggio per Island Records.

Nel video pubblicato sui social si vedono Samuray Jay e Federica Abbate in studio insieme ai produttori. I due, co-autori del brano, ragionano sulla costruzione del pezzo e sulla possibilità di cantare insieme il ritornello.

Samuray Jay dice a Federica Abbate: “Ti faccio una proposta esotica: la vogliamo fare insieme questa? Il ritornello lo fai tu e io lo canto con te”. Poi aggiunge: “Matchiamo troppo vocalmente, perché armonizziamo nello stesso modo”.

Il brano arriva dentro la fase che porterà a Amatore, progetto già disponibile in pre-order su tutte le piattaforme digitali e nei formati CD standard, CD autografato, vinile standard, vinile colorato autografato e vinile colorato con cover alternativa autografata.

Samuray Jay – Prigione : il significato del brano

Da quanto anticipato nel video, Prigione sembra muoversi dentro una scrittura sentimentale diretta, costruita attorno al contrasto tra amore e impossibilità di liberarsi davvero da un legame.

La frase “Ti amo ma non riesco a smettere” lascia intravedere una tensione emotiva già chiara: da una parte il sentimento dichiarato, dall’altra qualcosa che continua a trattenere il protagonista dentro una relazione o un pensiero da cui non riesce a uscire.

Il titolo Prigione lavora proprio su questa immagine: l’amore come spazio chiuso, come luogo emotivo in cui si resta anche quando si vorrebbe scappare.

La presenza di Federica Abbate, una delle autrici più riconoscibili della musica italiana contemporanea, aggiunge al brano una dimensione melodica e autorale. Nel video, il confronto tra i due si concentra proprio sulla resa vocale del ritornello e sull’idea di far convivere le loro voci nello stesso passaggio.

Il testo di Prigione

Il testo di “Prigione” sarà disponibile in questa pagina a partire dalla data di uscita del brano.

Amatore , il nuovo album di Samuray Jay

Prigione anticipa Amatore, il nuovo album di Samuray Jay in uscita venerdì 22 maggio per Island Records.

Il titolo del disco riprende il cognome dell’artista, ma anche un’idea più ampia: l’amore come motore, non solo nelle relazioni, ma anche nel rapporto con la musica e con ciò che si sceglie di portare avanti.

Il progetto arriva dopo la partecipazione di Samuray Jay alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Ossessione, brano che ha segnato una nuova fase della sua esposizione pubblica.

I numeri di Ossessione dopo Sanremo

Ossessione è stato il primo brano tra quelli in gara al Festival di Sanremo 2026 a essere certificato disco di platino. Il pezzo è rimasto per otto settimane consecutive alla prima posizione della Top Of The Music FIMI / NIQ.

Il brano conta oltre 80 milioni di stream complessivi su tutte le piattaforme e più di 1,5 milioni di stream giornalieri. Su Spotify ha raggiunto la prima posizione della Top 50 Italia ed è entrato nella Top 200 Global, arrivando alla posizione #164.

Su Amazon Music, Ossessione è arrivato al primo posto della Top Songs. Il videoclip ufficiale, invece, ha superato 9,5 milioni di visualizzazioni su YouTube, dove risulta tra i video musicali più visti.

Il suono del brano ha superato i 450mila video creati dagli utenti su TikTok. Samuray Jay ha pubblicato anche Obsesion, versione spagnola di Ossessione realizzata con Naiara.

Foto di Luca Paparo

Crediti del brano

Titolo: Prigione

Artista: Samuray Jay

Con: Federica Abbate

Autori: Samuray Jay, Federica Abbate

Etichetta: Island Records