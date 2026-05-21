Silent Bob apre una nuova fase del suo percorso con Voglio Di Più, il singolo prodotto da Sick Budd in uscita venerdì 22 maggio per M.A.S.T./Believe. Il brano arriva dopo il successo dell’album ANGELO BALACLAVA e di un tour che ha portato il rapper in tutta Italia davanti a oltre 20mila spettatori.

Il pezzo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e verrà presentato per la prima volta dal vivo sul palco del MiAmi Festival, dove Silent Bob si esibirà insieme a Sick Budd proprio il giorno dell’uscita.

“Voglio Di Più” mostra il lato più personale di Silent Bob

In Voglio Di Più emerge una scrittura intima, costruita tra malinconia, pensieri pesanti e voglia di riscatto. Silent Bob racconta fragilità quotidiane e battaglie interiori senza perdere l’approccio diretto che lo ha reso uno degli artisti più riconoscibili della nuova scena rap italiana.

Il sound si avvicina maggiormente al pop, ma mantiene intatta l’identità rap delle strofe e il tono crudo che accompagna da sempre la sua musica.

““Voglio Di Più” nasce in un momento di grandi cambiamenti nella mia vita. Il ritornello è quasi una forza che mi do da solo: un modo per dirmi che c’è di più e posso averlo se metto da parte la paura e il passato”, racconta l’artista.

Dal successo di ANGELO BALACLAVA al nuovo capitolo musicale

La nuova release arriva a poco più di un anno da ANGELO BALACLAVA, progetto che ha consolidato il percorso di Silent Bob e lo ha portato in tour nei principali club italiani.

La tournée si è conclusa con una data evento al Carroponte di Milano, chiudendo un ciclo importante per il rapper pavese.

Con Voglio Di Più, l’artista sembra voler spostare ancora più avanti il proprio linguaggio musicale, lavorando su melodie più aperte senza allontanarsi dalla scrittura personale che lo contraddistingue.

Chi è Silent Bob

Silent Bob, nome d’arte di Edoardo Fontana, è nato nel 1999 in provincia di Pavia. Dopo gli inizi tra battle e jam freestyle, nel 2017 entra nel roster di Bullz Records.

Fondamentale per la sua crescita artistica è stato l’incontro con Sick Budd, producer con cui ha costruito negli anni un’identità sonora capace di unire rap classico, influenze trap e sonorità più melodiche.

Negli ultimi anni il suo stile ha trovato sempre più spazio tra introspezione, scrittura essenziale e forte impatto emotivo, elementi che tornano anche in Voglio Di Più.