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Battiti Live 2026, la scaletta della seconda puntata del 9 luglio: tutti i cantanti in onda su Canale 5

Da Emma a Irama, da Gabbani a Michele Bravi: i cantanti della seconda puntata di Battiti Live 2026, giovedì 9 luglio su Canale 5.

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Fabio Rovazzi, Ilary Blasi e Daniele Battaglia conduttori di Battiti Live 2026
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Battiti Live 2026, la scaletta della seconda puntata. Questa sera, giovedì 9 luglio, va in onda in prima serata su Canale 5 la seconda delle cinque serate di TIM Battiti Live 2026, registrate a Trani. Alla conduzione Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. In questa pagina trovate tutti i cantanti che si esibiranno nel corso della serata, arricchita anche questa settimana dalle esclusive performance on the road registrate in due località pugliesi: Manfredonia e Martina Franca.

# Artista
1 Emma
2 J-Ax
3 Irama
4 Samurai Jay
5 The Kolors e Merk & Kremont
6 Serena Brancale, Delia e Levante
7 Francesco Gabbani
8 Gabry Ponte
9 Arisa
10 Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo
11 Ermal Meta e TrigNO
12 Raf
13 Clara e Sangiovanni
14 Cristiano Malgioglio
15 Paola Iezzi
16 Sarah Toscano
17 Kamrad
18 Gaia
19 Aiello
20 Michele Bravi

 

Per il cast completo delle cinque puntate, le date e i conduttori potete recuperare il nostro articolo generale su Battiti Live 2026.

Battiti Live 2026: quando va in onda la prossima puntata

La terza puntata di Battiti Live 2026 va in onda giovedì 16 luglio in prima serata su Canale 5. Il programma prosegue poi ogni giovedì con gli appuntamenti del 23 e del 30 luglio. Ogni serata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su Mediaset Infinity.

Battiti Live 2026: dove è stato registrato e la regia

La seconda puntata di Battiti Live 2026 è stata registrata a Trani, in Piazza Quercia, e va in onda in prima serata su Canale 5, in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Le performance on the road di questa settimana arrivano da Manfredonia e Martina Franca. La regia del programma è affidata a Luigi Antonini.

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