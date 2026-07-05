5 Luglio 2026
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5 Luglio 2026

Ultimo a Tor Vergata, i numeri del concerto dei record: 16 milioni di incasso e oltre 90 di indotto per Roma

Le stime economiche del live dei record, in attesa dei dati ufficiali della produzione.

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Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono in mano durante un concerto allo stadio
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Si è concluso a Roma Tor Vergata ULTIMO 2026 – LA FAVOLA PER SEMPRE, il concerto con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana: 250.000 spettatori paganti. Un evento che è anche un grande affare economico, con un incasso stimato sui soli biglietti intorno ai 16 milioni di euro e un indotto per la città che supera i 90 milioni. In questo articolo raccogliamo i numeri economici del concerto, dai prezzi dei biglietti per settore all’impatto sull’economia romana.

Nota. Le cifre su incasso e indotto riportate qui sono stime giornalistiche, non dati ufficiali. Al momento la produzione non ha diffuso alcun comunicato con i numeri definitivi. Aggiorneremo l’articolo con i dati ufficiali non appena disponibili.

Quanto ha incassato Ultimo a Tor Vergata: la stima sui biglietti

L’incasso del concerto, calcolato sui soli biglietti, è stimato intorno ai 16 milioni di euro. Il dato è riportato da Sky TG24 e ripreso dall’ANSA, e nasce da un calcolo semplice: circa 250.000 spettatori paganti moltiplicati per un prezzo medio del biglietto stimato attorno ai 65 euro. Si tratta di una stima, non di una cifra comunicata dall’organizzazione.

Il prezzo medio ipotizzato dipende dalla distribuzione reale delle vendite tra i sei settori dell’area, tutti in piedi, con prezzi che andavano da 49 a 99 euro più commissioni. Questi i prezzi ufficiali di biglietteria per settore.

Settore Prezzo (escluse commissioni)
PIT 1 Pianeti 99,00 €
PIT 2 Peter Pan 99,00 €
PIT 3 Colpa delle Favole 92,00 €
PIT 4 Solo 80,50 €
PIT 5 Alba 69,00 €
PIT 6 Altrove 49,00 €

Va ricordato che l’incasso dei biglietti non è il ricavo netto dell’artista: da quella cifra vanno scorporati commissioni, produzione, allestimento e tutti i costi di una macchina organizzativa al lavoro da quasi un anno.

L’indotto per Roma: oltre 90 milioni di euro

Al di là dei biglietti, l’impatto economico più rilevante riguarda la città. Secondo le stime riportate da ANSA e Today, l’indotto per Roma supera i 90 milioni di euro, tra hotel, ristoranti, trasporti e servizi, con circa 3.500 lavoratori coinvolti tra produzione, sicurezza e servizi. Anche in questo caso si parla di stime, non di dati ufficiali certificati.

A dare concretezza a questi numeri sono le dimensioni reali della macchina messa in campo da Vivo Concerti per gestire una città temporanea di 250mila persone su un’area di oltre 150.000 metri quadrati.

Servizio Numeri
Ristorazione 46 punti ristoro, 48 food truck, oltre 1 km di banchi, 170 addetti alla vendita mobile
Acqua 600 punti di ricarica gratuiti alimentati da 20 cisterne
Servizi igienici 2000 bagni chimici
Sanità e sicurezza Oltre 500 operatori sanitari, 10 punti di primo soccorso, 20 ambulanze, 2500 addetti ai servizi di controllo
Infrastrutture 120 km di cavi elettrici, oltre 500 bilici, 40 km di transennamenti

La macchina organizzativa ha coinvolto complessivamente circa 10.000 lavoratori. Tutti gli acquisti nell’area sono avvenuti esclusivamente in modalità cashless, con il credito residuo caricato e non speso riaccreditato a fine evento tramite app. Una parte consistente della spesa del pubblico, però, si è riversata fuori dall’area: il grosso dell’indotto stimato arriva da chi ha raggiunto Roma da fuori città, riempiendo hotel, ristoranti e trasporti nei giorni intorno all’evento.

Il concerto dei record: 250.000 spettatori

Il numero che regge tutto il resto è quello delle presenze: 250.000 spettatori, il record assoluto per un concerto a pagamento nella storia della musica italiana. Ultimo supera così i 225.000 di Vasco Rossi al Modena Park del 2017. Secondo Il Post si tratta del secondo concerto a pagamento di sempre a livello mondiale per numero di biglietti venduti.

I biglietti erano andati esauriti in circa tre ore dalla messa in vendita. Lo show, iniziato intorno alle 21:10 per consentire l’ingresso di tutti i settori, ha superato le tre ore di durata, con Fabrizio Moro unico ospite della serata.

Numeri da record, ma non basta il conto

I numeri di Tor Vergata certificano un primato, ma da soli non spiegano cosa sia successo davvero su quella spianata. La cifra dell’incasso, l’indotto, il confronto con Vasco raccontano la dimensione dell’evento, non il motivo per cui 250.000 persone hanno scelto di esserci. Su questo abbiamo scritto a parte: ecco il racconto e la recensione del concerto di Ultimo a Tor Vergata. A concerto finito, è arrivato anche il messaggio di Ultimo dopo Tor Vergata.

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Trovi tutti i brani eseguiti da Ultimo, nell’ordine reale del live, nella pagina dedicata al concerto.

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