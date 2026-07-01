Sanremo 2027 prende forma mese dopo mese. Anche se alla 77ª edizione del Festival mancano ancora diversi mesi, la macchina organizzativa è già al lavoro e iniziano ad arrivare le prime informazioni ufficiali, insieme a indiscrezioni e dichiarazioni che aiutano a delineare il nuovo corso della manifestazione guidata da Stefano De Martino.

In questa pagina raccogliamo tutto quello che c’è da sapere su Sanremo 2027, distinguendo tra notizie confermate e rumor. L’articolo sarà aggiornato ogni volta che emergeranno novità.

Articolo in costante aggiornamento. Ultimo aggiornamento: 1° luglio 2026.

Quando si svolgerà Sanremo 2027

La prima notizia ufficiale riguarda il calendario. Il Festival di Sanremo 2027 si svolgerà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027, riportando la manifestazione nella tradizionale collocazione di metà febbraio.

Con l’annuncio delle date è iniziato ufficialmente il percorso che porterà alla nuova edizione del Festival.

Approfondimento: Sanremo 2027: ufficializzate le date del Festival.

Chi guiderà il Festival di Sanremo 2027

La 77ª edizione segnerà il debutto di Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico del Festival.

Al suo fianco lavorerà Fabrizio Ferraguzzo, produttore e autore già annunciato come figura chiave della direzione artistica. La Rai ha confermato che la squadra è già al lavoro sulla costruzione della manifestazione.

Le novità allo studio per il regolamento

Tra gli argomenti più discussi ci sono alcune possibili modifiche al regolamento del Festival. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni.

Riduzione dei Big in gara a circa 24-26 artisti.

Possibile revisione del sistema di voto.

Ipotesi di una Academy composta da professionisti del settore.

Nuovo rapporto tra Festival ed Eurovision Song Contest.

Si tratta di ipotesi che potrebbero essere confermate o smentite con la pubblicazione del regolamento ufficiale.

Approfondimento: Le indiscrezioni sul nuovo corso di Sanremo 2027.

La possibile novità dedicata all’Eurovision

Tra i temi che hanno acceso il dibattito c’è anche l’ipotesi di una serata dedicata alla scelta del rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest, separando almeno in parte il percorso europeo dalla vittoria del Festival.

L’idea non è stata confermata dalla Rai e continua a dividere addetti ai lavori e appassionati.

Approfondimento: Sanremo 2027 e la serata Eurovision: perché separare l’ESC dal Festival è un errore.

I nomi che circolano per Sanremo 2027

Oltre agli aspetti organizzativi, iniziano a moltiplicarsi anche le indiscrezioni sui possibili protagonisti della prossima edizione del Festival. Al momento nessuno di questi nomi è stato confermato ufficialmente dalla Rai.

Maria De Filippi è indicata tra i nomi più accreditati per una possibile co-conduzione.

è indicata tra i nomi più accreditati per una possibile co-conduzione. Tiziano Ferro ha dichiarato pubblicamente che parteciperebbe volentieri in gara con la canzone giusta.

ha dichiarato pubblicamente che parteciperebbe volentieri in gara con la canzone giusta. Secondo un rumor rilanciato da Fiorello, i Måneskin potrebbero riunirsi sul palco dell’Ariston.

potrebbero riunirsi sul palco dell’Ariston. Il settimanale Chi, in un retroscena firmato da Giuseppe Candela, sostiene che Stefano De Martino starebbe cercando di convincere Emma a partecipare al Festival. Secondo l’indiscrezione, la cantante sarebbe però titubante perché non vorrebbe che un’eventuale presenza in gara riportasse l’attenzione sul gossip legato alla loro passata relazione, anziché sulla musica.

Tra questi nomi, quello di Tiziano Ferro è l’unico accompagnato da una dichiarazione pubblica dell’artista, mentre gli altri restano indiscrezioni riportate dalla stampa o voci di corridoio che attendono eventuali conferme nei prossimi mesi.

Approfondimento: Tiziano Ferro apre alla possibilità di partecipare in gara.

Cosa manca ancora da sapere

Nei prossimi mesi il Festival entrerà nella sua fase più operativa. Tra gli annunci più attesi ci sono:

il regolamento ufficiale;

i criteri di selezione dei Big;

le eventuali modifiche alle giurie;

i co-conduttori;

gli ospiti;

il cast degli artisti in gara.

Ogni nuova comunicazione ufficiale sarà integrata in questa pagina.

Sanremo 2027: tutte le novità in aggiornamento

Questo articolo nasce come hub dedicato al Festival di Sanremo 2027 e verrà aggiornato durante tutto il percorso di avvicinamento alla manifestazione. L’obiettivo è raccogliere in un’unica pagina le informazioni ufficiali, le indiscrezioni più rilevanti e gli approfondimenti pubblicati da All Music Italia, così da offrire un quadro sempre aggiornato sul prossimo Festival.