Sanremo 2027 si terrà da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027. Le date della 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana sono state ufficializzate da Stefano De Martino, che ha annunciato il calendario attraverso i propri canali social.
Con la comunicazione delle date prende ufficialmente il via il lavoro sulla prossima edizione del Festival, la prima affidata alla direzione artistica di De Martino.
Quando si svolgerà Sanremo 2027
Il Festival andrà in scena dal 16 al 20 febbraio 2027, confermando la tradizionale collocazione nella seconda metà di febbraio.
La manifestazione arriverà così alla sua 77ª edizione, mentre nelle prossime settimane si inizierà a entrare nel vivo dell’organizzazione e della definizione del regolamento.
Al lavoro la nuova squadra del Festival
Secondo quanto comunicato dalla Rai, Stefano De Martino e Williams De Liberatore, direttore dell’Intrattenimento Prime Time, stanno già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla manifestazione, se non che la serata del venerdì potrebbe essere dedicata alla selezione del brano che parteciperà all’Eurovision Song Contest.