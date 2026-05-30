Mentre mancano ancora nove mesi al Festival di Sanremo 2027, il primo di Stefano De Martino, impazzano i rumors tra Maria De Filippi, Måneskin, Tiziano Ferro e… l’Academy di Ferraguzzo.

Maria De Filippi al fianco di Stefano De Martino?

L’indiscrezione di Adnkronos è circolata negli ambienti televisivi nelle ultime settimane e si è fatta più insistente proprio nelle ultime ore. Secondo l’agenzia, Stefano De Martino vorrebbe accanto a sé sul palco dell’Ariston proprio la donna che lo ha lanciato in televisione: Maria De Filippi. Colei che prima lo ha avuto come allievo ballerino ad Amici nel 2009, poi come professionista, e che ora lo segue nei suoi passi da conduttore.

Per ora non ci sono conferme ufficiali. L’entourage di De Martino mantiene il riserbo, il team di De Filippi non ha rilasciato dichiarazioni e la Rai non commenta. Ma il nome resta uno dei più caldi in vista della prossima edizione.

Per Maria De Filippi sarebbe la terza volta sul palco dell’Ariston dopo il debutto nel 2009, co-conduttrice della finale con Paolo Bonolis, e l’esperienza al fianco di Carlo Conti nel 2017.

Sanremo 2027: scouting già partito, ipotesi 24-26 Big in gara

Sul fronte organizzativo, la macchina del Festival è già partita. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore, ha parlato di una linea improntata a “continuità e innovazione”, con l’obiettivo di essere “ancorati al presente, ma proiettati nel futuro”, sottolineando la volontà di “far crescere altri talenti”.

Sempre secondo Adnkronos, De Martino potrebbe ridurre il numero di artisti in gara per Sanremo 2027 a 24-26 Big. Sarebbe un ritorno a un Festival più snello.

Lo scouting musicale è già attivo. Nelle scorse settimane il nuovo direttore artistico è stato avvistato al concerto di Rosalía e in diversi altri contesti musicali facendo vero e proprio scouting tra i nomi della nuova scena italiana.

Il toto co-conduttori per Sanremo 2027

Accanto al nome di Maria De Filippi, il toto co-conduttori per Sanremo 2027 include Antonella Clerici, Francesca Fagnani e Andrea Delogu. Erano circolate voci anche su Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, volti televisivi vicini al conduttore, ma sono state successivamente smorzate.

L’attenzione di De Martino, in questa fase, sarebbe comunque concentrata sulla parte artistica e musicale: la scelta dei Big e delle canzoni viene prima.

Indiscrezione AMI: Fabrizio Ferraguzzo e una possibile Academy a Sanremo 2027

Mentre il dibattito pubblico si concentra sui nomi accanto a Stefano De Martino, secondo indiscrezioni che abbiamo raccolto, potrebbe arrivare al Festival una novità che coinvolgerebbe le giurie.

Fabrizio Ferraguzzo, autore e produttore tra i nomi centrali della discografia italiana contemporanea e da tempo membro della giuria dei Grammy Awards, sarà, come scritto in questo articolo, direttore artistico del Festival insieme a De Martino.

La proposta di Ferraguzzo, proprio guardando oltreoceano, sarebbe quella di cambiare il sistema di voto della stampa al Festival di Sanremo.

La novità, ad oggi solo un’indiscrezione, è caldeggiata dal nostro sito da diverso tempo: l’introduzione di una vera Academy, sul modello dei grandi premi internazionali.

L’idea, per noi, sarebbe quella di una platea di giornalisti votanti ristretta, di 30 o 50 professionisti selezionati tra chi racconta la musica tutto l’anno. Il tutto con voto trasparente.

L’attuale meccanismo di voto della Sala Stampa, da tempo al centro di polemiche per il suo peso reale e percepito sulle classifiche, ha mostrato negli anni i propri limiti: dal caso Mahmood–Ultimo a quello Geolier–Angelina Mango, passando per i correttivi introdotti da Carlo Conti nelle ultime due edizioni. Una svolta verso un sistema Academy, sostenuta da una figura esperta di musica e discografia a livello mondiale come Ferraguzzo, potrebbe finalmente cambiare le regole del gioco.

I Måneskin di nuovo insieme sul palco dell’Ariston? Lo dice Fiorello

A lanciare la voce sul ritorno dei Måneskin, settimane fa, è stato Fiorello durante una puntata di La Pennicanza su Rai Radio 2. Lo showman ha raccontato di aver incontrato Ethan Torchio agli Internazionali di tennis e che il batterista gli avrebbe confermato l’intenzione del gruppo di riunirsi a Sanremo 2027.

I Måneskin sono in pausa dal 2024, con i quattro componenti impegnati su progetti solisti, in particolare Damiano David, Thomas Raggi e Victoria De Angelis. Una reunion sul palco dell’Ariston, sei anni dopo la vittoria del 2021 con Zitti e Buoni, sarebbe un vero e proprio evento.

Al momento non ci sono né conferme né smentite da parte della band, del management o della Rai. La voce, però, circola con forza anche per il fatto che il manager della band è proprio Fabrizio Ferraguzzo.

Tiziano Ferro pronto al debutto in gara?

Si fa sempre più concreta anche l’ipotesi di una prima volta in gara per Tiziano Ferro. Il cantautore di Latina, mai in competizione sul palco dell’Ariston nonostante più di una tentazione negli anni, ha aperto pubblicamente alla possibilità nelle scorse ore. Su questa pista torneremo presto con un approfondimento dedicato, in cui analizzeremo anche perché l’ipotesi di un suo duo con Laura Pausini, rilanciata da Adnkronos, ci sembra al momento poco credibile.

Insomma, tanti rumors che portano verso un’idea chiara: il Festival di Sanremo 2027, il primo di Stefano De Martino, sarà il meno tradizionale di sempre.