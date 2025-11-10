Thomas Raggi debutta da solista con “Masquerade”, l’album prodotto da Tom Morello con Beck, Pizzorno, Kapranos e Cester

THOMAS RAGGI, chitarrista dei Måneskin, si mette in gioco da solista con un progetto che riporta il rock al centro. Il 5 dicembre uscirà Masquerade, il suo primo album personale prodotto da Tom Morello, un viaggio musicale fatto di collaborazioni, energia e libertà creativa.

“Masquerade”: un disco corale di puro rock

Otto brani, otto collaborazioni internazionali. Masquerade è una dichiarazione d’intenti, un lavoro che nasce dalla voglia di suonare e di condividere la stessa passione con chi il rock lo ha scritto, suonato e tramandato.

Accanto a Thomas Raggi ci sono nomi che non hanno bisogno di presentazioni: Tom Morello, Beck, Nic Cester, Alex Kapranos, Maxim dei The Prodigy, Hama Okamoto, Sergio Pizzorno dei Kasabian, Chad Smith, Matt Sorum, Luke Spiller e Upsahl. Un ensemble che trasforma ogni traccia in un incontro tra epoche e suoni.

Thomas Raggi: “Mi hanno ricordato che la musica non ha confini”

Queste le parole di Thomas sul progetto:

“Questo disco nasce da una mia esigenza artistica e dalla voglia di raccontare me stesso e la mia visione della musica. Dietro c’è tanto lavoro e dedizione ma realizzarlo è stato allo stesso tempo naturale. Nell’ultimo anno, il rapporto con Tom si è solidificato sempre di più. Abbiamo avuto modo di suonare insieme molto, lui mi ha coinvolto in alcuni suoi festival e suoi concerti. È stato spontaneo per me coinvolgerlo nel mio progetto e chiedergli di produrlo e aiutarmi a strutturarlo. Lavorare a questo progetto con lui è stato bellissimo, ma ciò che è accaduto dopo è andato ben oltre ogni mia aspettativa.

Riunire intorno al mio disco così tante icone della musica, ed avere anche il piacere di conoscerne altrettante, mi ha ricordato che la musica non ha confini; che bisogna seguire il proprio istinto e la propria ispirazione, ignorare le regole imposte e semplicemente fare ciò che si sente. La storia dei Måneskin me lo insegna, ma ora ne ho la conferma definitiva. Mi sento come se coloro che hanno fatto la storia della musica mi stessero poggiando una mano sulla spalla, dicendomi ‘Sei sulla strada giusta.'”

Il produttore e storico chitarrista dei Rage Against The Machine, Tom Morello, descrive il progetto come un atto d’amore verso il rock:

“Thomas ed io ci siamo avvicinati per le nostre radici italiane e la passione per la chitarra. È stato emozionante vedere un giovane così talentuoso e affamato di musica. Questo disco è un modo per sostenere il rock and roll e ricordare che è ancora importante”.

Tracklist, Collaborazioni e brani

Apre il disco Getcha!, scritta insieme a Beck e Nic Cester, con Chad Smith alla batteria e Tom Morello alla chitarra. Segue Keep The Pack, dove ritorna Morello con Matt Sorum. In Lucy compaiono Upsahl, Hama Okamoto e Smith, mentre Cat Got Your Tongue nasce dalla scrittura di Sergio Pizzorno.

Tra le tracce più curiose spicca la reinterpretazione di You Spin Me Round (Like a Record) con Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, che commenta:

“Quando ho ascoltato la prima versione l’ho amata subito. È una cover che cattura l’energia dell’originale e aggiunge personalità, come ogni reinterpretazione dovrebbe fare“.

Nel disco ci sono anche Fallaway con Maxim dei The Prodigy, The Ritz con Luke Spiller e For Nothing con Sorum.

Ogni collaborazione racconta un frammento diverso del percorso di Thomas Raggi e costruisce un mosaico di suoni che guarda al futuro con rispetto per la tradizione.

Masquerade è la fotografia di un musicista che sceglie di mostrarsi senza maschere. Per Thomas Raggi è solo l’inizio di una nuova fase, quella in cui la sua chitarra diventa voce e racconto, in piena autonomia creativa.

Questa la tracklist:

Getcha! – with Nic Cester, Chad Smith & Tom Morello Keep The Pack – with Matt Sorum & Tom Morello Lucy – with Upsahl, Hama Okamoto & Chad Smith Cat Got Your Tongue – with Sergio Pizzorno For Nothing – with Matt Sorum You Spin Me Round (Like a Record) – with Alex Kapranos The Ritz – with Luke Spiller Fallaway – with Maxim

Foto di Francis Delacroix