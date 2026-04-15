I Litfiba tornano insieme nel 2026 con QUARANT’ANNI DI 17 RE – TOUR, una serie di concerti che celebra uno degli album più riconoscibili del loro repertorio. Il tour partirà il 27 giugno e porterà la band sui palchi italiani per 20 date.

Sul palco la formazione storica: Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, insieme a Luca “Mitraglia” Martelli alla batteria. Un ritorno che non si vedeva dal 2014.

Litfiba concerti 2026: date del tour

27 giugno – Umbria Che Spacca Festival – Perugia

30 giugno – Sherwood Festival – Padova

02 luglio – Fiera del Levante – Bari

04 luglio – Terrasound Festival – Pescara

07 luglio – Kozel Carroponte – Milano

09 luglio – Castello Scaligero – Villafranca (VR)

11 luglio – AstiMusica, Piazza Alfieri – Asti

14 luglio – Altraonda Festival – Genova

16 luglio – Rock in Roma – Roma

18 luglio – NoSound Fest – Servigliano (FM)

21 luglio – Sequoie Music Park – Bologna

23 luglio – Prato delle Cornacchie – Firenze

25 luglio – Rendano Arena – Cosenza

28 luglio – Arena Flegrea – Napoli

01 agosto – Alguer Summer Festival – Alghero

04 agosto – Villa Bellini – Catania

07 agosto – Sei Festival – Melpignano (LE)

11 agosto – Estate di Stelle – Palmanova (UD)

13 agosto – Villa Bertelli Live – Forte dei Marmi

15 agosto – Beky Bay – Bellaria Igea Marina

Il nuovo tour dei Litfiba

Il tour nasce per i quarant’anni di 17 Re, album del 1986 che segna una fase precisa della band tra post-punk e new wave. Per la prima volta il disco verrà proposto dal vivo nella sua interezza, insieme ai brani più noti del repertorio.

Prevista anche un’anticipazione il Primo Maggio sul palco di Roma.

Il percorso dei Litfiba

I Litfiba nascono a Firenze nel 1980 e si muovono fin da subito tra post-punk e new wave. Il primo album, Desaparecido (1985), mette a fuoco un’identità precisa: suoni scuri, apertura melodica e testi legati a temi politici e sociali.

Nel 1986 arriva 17 Re, disco più ampio e stratificato, che mescola dark, rock e influenze più sperimentali. È il capitolo centrale della cosiddetta “Trilogia del potere”, insieme a Desaparecido e al successivo Litfiba 3 (1988), lavori uniti da un filo comune: il rifiuto di ogni forma di autoritarismo.

In quegli anni la band costruisce il proprio pubblico soprattutto dal vivo, evitando i circuiti televisivi e puntando sui concerti. Un percorso che porta prima al live 12-5-87 (aprite i vostri occhi) e poi a Pirata (1989), disco che segna l’ingresso in una dimensione più ampia e il passaggio verso sonorità rock più dirette.

La fine degli anni ’80 coincide anche con i primi cambiamenti nella formazione, che chiudono la fase originaria del gruppo. È proprio su quel periodo che oggi torna il tour legato a 17 Re.

La scaletta del tour QUARANT’ANNI DI 17 RE

La scaletta non è ancora ufficiale. È però previsto l’ascolto integrale di 17 Re, oltre a una selezione dei brani più noti del gruppo. L’ordine dei pezzi potrà variare data per data.

Biglietti e prevendite

I biglietti sono già disponibili sui circuiti ufficiali. Secondo quanto comunicato, sono state superate le 70.000 unità vendute nelle prime fasi.

Foto: Riccardo Bagnoli

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