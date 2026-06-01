Ambra Angiolini torna a cantare, e lo fa da un posto inatteso: uno spot. Il nuovo jingle Basta il nome firma la campagna di Dietorelle, il marchio di caramelle senza zucchero del gruppo Sperlari, e segna il ritorno alla musica più sostanzioso per l’artista da molti anni a questa parte.

Il brano non è una semplice base pubblicitaria. Ambra ne è co-autrice e direttrice artistica: la canzone nasce da una sua idea ed è stata scritta insieme al produttore Fabio Gargiulo, che ne cura la produzione per BKM Production.

Attorno al pezzo ruota un intero progetto, il Dietorelle Disco Club, uno spazio immaginario ispirato alle discoteche degli anni Ottanta e Novanta, con videoclip, coreografie e contenuti social.

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Da Quanto manca Ambra dalla musica (davvero)

Qui serve precisione, perché parlare di “ritorno” rischia di essere impreciso. Ambra non pubblica un disco a suo nome dal 1999, anno di InCanto, il quarto e ultimo album dopo l’esordio di T’appartengo (1994), Angiolini (1996) e Ritmo vitale (1997).

Negli anni, però, alla musica era già tornata per tre importanti collaborazioni. Nel 2017 con la nuova versione di Io, te, Francesca e Davide reincisa da Syria, nel 2020 cantando Ti vorrei con Marco Masini nell’album Masini +1, e nel 2022 nel duetto Ambra/Tiziano con Tiziano Ferro, contenuto in Il mondo è nostro.

Tre apparizioni da ospite, mai un progetto suo. Ed è questo a dare al jingle Dietorelle un valore in più: è la prima volta da tempo in cui Ambra torna a firmare una canzone come autrice.

Il richiamo a “T’appartengo” e il significato di “Libera”

A spiegare il senso dell’operazione è la stessa artista. “Quando un brand come Dietorelle ti lascia la libertà di fare un viaggio creativo, smetti di essere solo un volto. Da qui è nato uno spot che ho scritto e immaginato esattamente come lo vedete. Io e le caramelle insieme siamo una hit. Basta il nome, Dietorelle come me”.

Ambra stessa lega il jingle al brano che l’ha resa celebre. Se T’appartengo aveva il suo “giura”, qui la parola chiave diventa “Libera”, definita dall’artista il “giura 3.0” di questo nuovo pezzo. Un modo per chiudere il cerchio tra l’icona pop degli anni Novanta e la sua versione di oggi.

Ambra è attualmente impegnata a teatro nello spettacolo La Misteriosa scomparsa di W, con la regia di Stefano Benni.

Ambra Angiolini – Basta il nome – Testo

Nella tasca tutto il giorno

lei mi guarda

(Sugarfree)

non resisto

(Sugarfree)

io la gusto

che carattere, ah

Ciao caramella, piacere

tu senza pensieri e io… libera

Dietorelle

(come me)

basta il nome

(come me)

Dietorelle

(come me sugarfree, sugarfree)

Dietorelle

(come me)

basta il nome

(come me)

come me… libera