Quando Ambra Angiolini cantava: la popstar che non sapeva di esserlo

Buon compleanno Ambra Angiolini.

Ambra compie oggi gli anni e, mentre sul web tanti fan e colleghi le rendono omaggio, noi di All Music Italia abbiamo deciso di celebrarla in modo diverso: unendo, aggiornando e rielaborando i contenuti realizzati negli anni sulla sua carriera musicale.

Una carriera che, a distanza di più di 30 anni dal debutto televisivo e discografico, continua ad affascinare vecchie e nuove generazioni.

buon compleanno Ambra angiolini

Dopo l’abbraccio popolar-televisivo degli ultimi anni, tra X Factor e Concerto del Primo Maggio, Ambra Angiolini è tornata a concentrarsi sul mestiere di attrice, divisa tra cinema e teatro. Sul palco sta portando in scena Oliva Denaro, spettacolo ispirato alla storia di Franca Viola, con cui sta ottenendo sold out e riconoscimenti in tutta Italia.

Ma noi oggi vogliamo riscoprire la sua discografia. Perché la carriera musicale di Ambra non è soltanto T’Appartengo. È una storia fatta di evoluzioni, di brani simbolo di un’epoca e di una cantante che, anche tra ironia e distacco, ha lasciato un segno profondo nel pop italiano.

Ambra, da mito adolescente a icona cult

Ambra era solo una ragazzina quando, nel 1994, cantò per la prima volta T’Appartengo durante Non è la Rai. Un successo immediato, un tormentone generazionale, un rito collettivo ancora oggi cantato a memoria da chi all’epoca c’era… ma anche da chi all’epoca non era nemmeno nato.

Dopo quattro dischi pubblicati tra il 1994 e il 1999, la cantante ha scelto di allontanarsi dalla musica per dedicarsi alla recitazione. Ma quel repertorio è rimasto nel cuore di molti e oggi vive una seconda vita sulle piattaforme digitali, dove la discografia completa è finalmente disponibile.

Discografia completa di Ambra angiolini: timeline

1994 – T’appartengo (Disco di platino, oltre 350.000 copie vendute)

– T’appartengo (Disco di platino, oltre 350.000 copie vendute) 1995 – Te Pertenezco (versione in spagnolo di T’Appartengo, successo in Sud America)

– Te Pertenezco (versione in spagnolo di T’Appartengo, successo in Sud America) 1996 – Angiolini (contiene Aspettavo te, Mi fai bene mi fai male, Niente da capire)

– Angiolini (contiene Aspettavo te, Mi fai bene mi fai male, Niente da capire) 1997 – Ritmo vitale (più sperimentale, con Io te Francesca e Davide, Ritmo vitale)

– Ritmo vitale (più sperimentale, con Io te Francesca e Davide, Ritmo vitale) 1999 – InCanto (ultimo disco, da riscoprire il brano Butterfly 2000 e Luca e Stella in cui Ambra affronta il tema dell’omosessualità)

Le 10 canzoni da riscoprire

Tra gli album e i singoli pubblicati da Ambra ci sono tante sorprese. Alcune sono cult, altre meriterebbero un ascolto attento. Ecco le nostre 10 preferite (escludendo T’appartengo perché ormai è leggenda):

Stavolta perdi (1997) Io te Francesca e Davide (1997) Mi fai bene mi fai male (1996) L’ascensore (1994) Che bisogno amore (1994) Forse (1997) Niente da capire (1996) Immagina che bello (1994) Aspettavo te (1996) Butterfly 2000 (1999)

Il ritorno cult a X Factor e l’eredità musicale

Nel 2022, Ambra è tornata a cantare T’Appartengo sul palco della finale di X Factor, con una performance che ha fatto il giro del web. Microfono ad archetto, outfit iconico, e un’energia che ha riacceso la nostalgia collettiva. Un’esibizione che ha segnato un nuovo picco di popolarità per la cantante, a 28 anni dal suo debutto.

In quel momento, una cosa è diventata chiara: Ambra appartiene davvero a tutte le generazioni. E forse è giunto il momento di smettere di dire che “Ambra non è una cantante”, perché quella ragazza, poi donna, ha saputo raccontare molto più di quanto le si sia mai riconosciuto.

Tra le ultime collaborazioni musicali di Ambra Angiolini troviamo:

2017 – Io, te, Francesca e Davide (Syria feat. Ambra)

2020 – Ti vorrei (Marco Masini feat. Ambra nell’album Masini +1)

2022 – Ambra/Tiziano (duetto con Tiziano Ferro nell’album Il mondo è nostro)

Auguri Ambra, buon compleanno, ti apparteniamo ancora.

Foto tratta dal profilo Instagram ufficiale di Ambra Angiolini. Qualora la pubblicazione violasse diritti di copyright, vi preghiamo di segnalarcelo e provvederemo a rimuoverla.