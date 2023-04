Dopo l’exploit di “T’appartengo” arriva per la prima volta in vinile anche Angiolini, secondo album di Ambra

Dopo il revival di T’appartengo a X-Factor e su TikTok è in arrivo, per la prima volta in vinile, anche il secondo album di Ambra intitolato Angiolini.

Se T’appartengo, uscita nel 1995, è la canzone simbolo di Ambra Angiolini, ed è contenuta nell’album omonimo che ha segnato una generazione grazie a Non è la Rai, anche Angiolini ha una sua storia e riscosse all’uscita un buon successo.

Il disco, pubblicato nel 1996, è un album che continua il racconto in musica della crescita di Ambra, tra adolescenza, primi amori e turbamenti, iniziato con l’album precedente.

In Angiolini trovano spazio brani orecchiabili (Ti stravoglio), canzoni su amori finiti (Buoni amici), hit estive come Aspettavo te (promossa anche in versione remix al Festivalbar) ma anche canzoni più mature che affrontano il tema dei primi approcci con il sesso (Niente da capire).

Primo brano della tracklist è Tu sei, una canzone scritta da Stefano Zarfati ed Ernesto Migliacci le cui strofe sono composte e scandite da una sequenza di aggettivi (quasi un centinaio). Il pezzo fu la sigla di Generazione X, il programma che Ambra guidava su Italia 1 nel 1996.

Angiolini non arrivò ai grandi risultati dell’album precedente ma vendette comunque in Italia oltre 120.000 copie nella prima settimana conquistando subito il doppio disco di platino e raggiungendo il settimo posto della classifica di vendita (18esimo in quella generale di fine anno). Il disco, come il precedente, fu lanciato anche in Sudamerica con il titolo Angelitos.

Questa la tracklist del disco:

Tu sei (Ernesto Migliacci – Stefano Zarfati) Ti stravoglio ( Testo: Francesco Migliacci Junior Musica: Ernesto Migliacci, Roberto Zappalorto) Niente da capire (Testo G. Mastrillo, Peppi Nocera Musica: Peppi Nocera) Oggi no ( Testo: Francesco Migliacci Junior Musica: Stefano Acqua, Stefano Magnanesi) Aspettavo te (Testo: Francesco Migliacci Junior Musica: Stefano Acqua, Stefano magnanesi) Adesso ti prendo (Testo: Francesco Migliacci Junior Musica: Ernesto Migliacci, Stefano Zappalorto) Ti do ancora amore (Testo: Francesco Migliacci Junior Musica: Stefano Acqua, Giorgio Costantini) Fermati (G. Giacomello, Roberto Pacco, Peppi Nocera) Buoni amici (Testo: Francesco Migliacci Junior Musica: Ernesto Migliacci, Roberto Zappalorto) Mi fai bene, mi fai male (Testo: Francesco Migliacci Junior Musica: Ernesto Migliacci, Roberto Zappalorto) Oggi no (Reprise)

Angiolini il vinile

Se T’appartengo, primo disco di Ambra, uscì in cd e musicassetta nel 1995 e fu ristampato in vinile per la prima volta nel 2016 quindi nuovamente nel 2022, Angiolini non è mai stato ristampato ne ha mai visto la luce in vinile fino ad oggi.

Il 33 giri, fuori per The Saifam Group, è già in pre order e uscirà ufficialmente il 14 aprile prossimo in una speciale colorazione rosa.

Qui sotto per acquistarlo.

Con l’uscita di Angiolini sono in molti a sperare arrivino anche i vinili dei due restanti album di Ambra. Ritmo vitale (1997), il disco della maturazione, si potrebbe definire indie, della Angiolini, e InCanto del 1999.

Tra l’altro la perfomance cult alla finale di X Factor ha consegnato T’Appartengo anche alle nuove generazioni. L’esibizione è stata anche votatissima ai nostri Ami Awards (All Music Italia Awards) nella categoria Best Moment dell’anno e per questo nelle prossime settimane consegneremo un premio all’artista.

