L’esibizione di Ambra a X Factor è già cult perché “T’Appartengo” siamo tutti noi. Ecco tre video di momenti storici del brano

T’Appartengo cantata da Ambra è la canzone di generazioni che s’incontrano. Di una gioventù che per alcuni è ora e per altri è passato, un passato dolce, indelebile. Analizziamo tre video per raccontare la storia di questa canzone.

Era palesemente scontato che il momento dell’esibizione di Ambra Angiolini ad X Factor 2022 fosse il più atteso e infatti durante la finale è stata l’ultima dei giudici ad esibirsi con la sua hit. Non era palese ciò che abbiamo visto… Ambra padrona del palcoscenico, oggi come a 16 anni, vestita in omaggio all’outfit che nel 1994 divenne moda tra le ragazze ha ballato usando il microfono ad archetto. Proprio quello diventato un oggetto culto grazie a lei al punto che nell’ambiente televisivo spesso viene chiamato proprio col suo nome, Ambra.

Ma torniamo indietro nel tempo…

11 novembre 1994 Ambra Angiolini conduce “Non è la Rai“ e annuncia che questa volta non canterà una cover ma un suo inedito. Giovanissima, sedici anni, lei non sa che sta per intonare una canzone che passerà alla storia. Un amore tormentato, quello che scrivevamo sui diari fantasticando e ci chiedevamo se davvero quello fosse l’amore “eterno”. Gli autori del brano questo giuramento l’hanno scritto in un ritornello, una specie di mantra che diventa un rap melodico:

T’appartengo ed io ci tengo

E se prometto poi mantengo

M’appartieni e se ci tieni

Tu prometti e poi mantieni

Prometto, prometti

Gli autori di T’Appartengo erano tutt’altro che principianti, firmavano canzoni di successo della discografia italiana. Assolo, Franco Migliacci, Ernesto Migliacci, Cesare Mazzaferro, Stefano Acqua. Franco Migliacci, per soffermarci su uno, è lo stesso autore di Nel blu dipinto di blu. Chissà se allora avrebbero mai scommesso che nel 2022, dopo 28 anni, più di 6000 persone l’avrebbero cantata e ballata al Forum di Assago.

Questo video segna l’inizio della carriera di Ambra Angiolini all’interno della discografia italiana.

Come possiamo raccontare cos’era “Non è la Rai” oggi? Forse un paragone che si può fare è con Tik Tok e Instagram, in generale i social in cui puoi prenderti 15 minuti di gloria senza fare nulla di impegnativo. Oggi quel programma non potrebbe neanche esistere per vari motivi legati all’età e al modello educativo, allora però era visto come il sogno adolescenziale di diventare famose. Poche ci sono riuscite, Ambra senza dubbio è una di quelle.

Ma vediamo il secondo video. Un altro momento iconico. Era il 1995…

Questo è il racconto della fine di un’era televisiva. Chiude il programma tra le lacrime sue e di tutte le ragazze presenti, non giudichiamo la moralità di un programma portato avanti da adolescenti (tra l’altro oggi esistono programmi ben peggiori), Ambra continua a cantare, si esibisce al Festivalbar e in numerosi programmi televisivi.

T’Appartengo continua ad essere ascoltata e diventa simbolo di una generazione, allora non esisteva internet e questa canzone è arrivata ai giorni nostri incontrando almeno altre due generazioni. Per qualcuno è trash. E allora c’è un po’ di trash in ognuno di noi, bisogna solo accettarlo. La camicia, la cravatta e senza un filo di trucco… così si presentava nel 1994, forse è quella nostalgia della giovinezza che ci fa gridare a squarciagola una canzone che diciamoci la verità non è nulla di speciale ma in fondo fa parte di noi.

L’ultimo video è dell’8 dicembre 2022 finale X Factor

Dopo 28 anni Ambra si presenta sul palco con la cravatta, la voce che sentiamo è adulta. Siamo insieme a lei ad intonare e ballare tutta la canzone, un rito collettivo… non c’erano dubbi che questo evento segnava nuovi traguardi…lo dimostrano le 117.759 reazioni, 11.955 commenti, le 39.164 condivisioni del video sulla pagina ufficiale di X Factor e le 554.000 visualizzazioni su YouTube (dati 10 dicembre ore 22:46).

T’Appartengo appartiene a tutti noi che ci piaccia o no.