X Factor finale pagelle. T’appartengo è un tuffo nel passato, trionfano i Santi Francesi

X Factor finale pagelle piene di emozione.

Finisce lo show anche per quest’anno al Forum Assago di Milano.

Noi siamo qui e raccontiamo questa finale dal vivo.

Una piccola premessa malinconica…essere presenti al Forum e sentire cantare dal vivo i concorrenti è stata un’emozione indescrivibile. Ho seguito da casa tutte le puntate…ma qui è tutto differente e vedere tutto ciò che c’è dietro ad un programma televisivo mi fa dare subito un10 a tutte le maestranze dello spettacolo dal vivo. Senza le loro corse, la loro precisione, il loro respiro non ci sarebbe nessuno spettacolo.

Ritornando alla finale… tutti i giudici sono arrivati con un concorrente a testa. Ambra con i Tropea, Dargen D’Amico con Beatrice Quinta, Fedez con Linda e Rkomi con i Santi Francesi.

Sintesi di ciò che abbiamo visto:

Apertura spettacolare con i Meduza

PRIMA MANCHE

La prima Manche è quella del duetto con Francesca Michielin.

Beatrice Quinta canterà l’unico brano in italiano, Acida dei Prozac+. I Santi Francesi hanno scelto California dei Phantom Planet, Linda Take me to church di Hozier e i Tropea Somebody to love di Jefferson Airplane.

SECONDA MANCHE

Ecco i brani scelti:

Beatrice Quinta: Believe di Cher, Tutti i miei sbagli dei Subsonica e Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti.

Santi Francesi: Un ragazzo di strada de I Corvi, Ti voglio di Ornella Vanoni e Creep dei Radiohead.

Linda: Coraline dei Måneskin, Waves di Dean Lewis e Still don’t know my name di Labrinth.

Tropea: Luna dei Verdena, Insieme a te sto bene di Lucio Battisti e Asilo Republic di Vasco Rossi.

TERZA MANCHE

L’ultima manche è quella degli inediti ovvero Cringe inferno per i Tropea, Fiori sui balconiper Linda, Non è così male dei Santi Francesi e Se$$o di Beatrice Quinta.

I vincitori alla fine di tutte le manches, vincitori di X Factor 2022 sono i Santi Francesi

Clicca continua per leggere le pagelle della finale…