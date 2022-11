X Factor 2022: “Cringe inferno” è l’inedito dei Tropea

X Factor Tropea Cringe Inferno testo e significato dell’inedito presentato dalla band di Ambra nel quarto live del talent show Sky.

Band pop milanese nata nel 2017, i Tropea si raccontando affermando di essere uno dei live più coinvolgenti del panorama indipendente.

Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80 al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Nell’ultimo anno hanno pubblicato singoli dove esplorano contaminazioni tra generi diversi, muovendosi tra italiano ed inglese.

TROPEA CRINGE INFERNO significato del brano

Scritto da Domenico Finizio, Claudio Damiano, Lorenzo Pisoni, Pietro Selvini. Produzione di Simon Says!

Brano di matrice rock che giova con la provocazione con citazioni alla droga, ai Sextoy e alle Trap House. È la reazione ad un disagio.

Il pezzo è contenuto nella compilation X Factor Mixtape 2022.

TROPEA CRINGE INFERNO TESTO

Con le mani in faccia

e la gente che passa

non ride più

amore molesto

dici di amarmi tanto

poi mi butti per strada

e non passi più

zam zam

Io non sono un Sextoy

tu non sei una Drag queen

io non sono Sextoy

in un cringe inferno

Amore molesto

ci hanno messo dentro

ma io sono contento

perché sono con te

siamo finiti in una Trap house

siamo finiti in una Trap house

e la droga è esigente

e la gente si droga

Io non sono un Sextoy

(a piedi nudi nella Trap house)

tu non sei una Drag queen

(a piedi nudi nella Trap house)

io non sono Sextoy

(a piedi nudi nella Trap house)

in un cringe inferno

Maybe you love it

maybe you like it

amore molesto

l’hai fatto per me

maybe you love it

maybe you like it

that’s watch are for

in un cringe inferno

in un cringe inferno

in un cringe inferno

in un cringe inferno

in un cringe inferno