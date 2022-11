X Factor: l’inedito dei Santi Francesi è “Non è così male”

X Factor Santi Francesi Non è così male testo e significato dell’inedito già presentato dal duo alle Auditions e lanciato ora nel quarto live del talent show Sky.

Di Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico) vi abbiamo già parlato diverse volte nel nostro sito e, in questo articolo, vi abbiamo riassunto la loro storia.

Cupa ma gioiosa, solenne ma scanzonata, tagliente ma romantica, la loro musica offre una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento.

Il duo a X Factor milita nel roster di Rkomi.

Santi francesi non è cosi male significato del brano

Il brano è scritto da Santi Francesi ovvero da Alessandro De Santis e Mario Lorenzo Francese. La produzione è dei SANTI FRANCESI e di Katoo.

Un brano con un testo ispirato che racconta il sentirsi diversi, il non omologarsi a quello che ci viene detto e, a volte, imposto come giusto. In fondo non è poi così male essere se stessi.

Il brano è contenuto nella compilation X Factor Mixtape 2022.

SAnti francesi non è così male testo

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

Mi vorrei presentare oh

io sono un matto come Cesare

ma non mi sbatto come Cesare oh oh

come stai, come stai? bene

in fondo non è male

qui

in fondo non è così male

Stanotte resto qua a pensare

ma poi che caxxo me ne faccio io di un clacson

se non ho voglia neanche di suonare

voglio restare a guardare

il giocoliere che cade e non si alza più

Sai che in me non c’è niente di male

io da sempre rimango a guardare

e ogni tanto mi metto da parte

in un posto a due passi dal mare

dove posso gridare

come stai, come stai, bene

in fondo non è poi così male

Stanotte resto qua a pensare

ma poi che caxxo me ne faccio io di un clacson

se non ho voglia neanche di suonare

voglio restare a guardare

il giocoliere che cade e non si alza più

e non si alza più

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

Una donna mi guarda e mi dice rilassati pure

ho vissuto negli anni ’60

nudo in mezzo alla gente che salta

ho già visto la fine di chi non ha fatto l’amore

con tutte le cose che incontra

con l’aria di chi non ascolta

stanotte resto qui a pensare

ma poi che caxxo me ne faccio io di un clacson

se non ho voglia neanche di suonare

Voglio restare a guardare

il giocoliere che cade e non si alza più

e non si alza più

e non si alza più

Foto di Virginia Bettoja