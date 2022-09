X Factor 16: dalle ceneri dei The Jab (e di Amici) arrivano su Sky i Santi Francesi con l’inedito “Non è poi così male”

X Factor 16 Santi Francesi Non è poi così male testo del brano inedito presentato dal duo nella prima puntata di audizioni del talent show Sky.

I Santi Francesi, Alessandro De Santis (voce, chitarra) e Mario Francese (tastiere, synthesizer, producer), entrambi di Ivrea, non sono degli emergenti… anzi molti di noi se li ricordano ad Amici dove, dopo un esordio nei locali e nei festival del Piemonte, arrivano nel 2017 come The Jab.

Prima di questa esperienza televisiva pubblicarono il singolo Regina, brano che li porta alla vittoria del LigaRockParkContest e all’apertura del concerto di Ligabue al parco di Monza (Liga Rock Park).

Nel marzo del 2019 pubblicano il disco d’esordio Tutti Manifesti che permette loro di ricevere numerosi consensi e, pur senza avere un’etichetta né promozione, riescono a superare i 2 milioni di streaming su Spotify.

Nel 2020 i The Jab incontrano il musicista e produttore Dade (Linea 77, Salmo, Marracash, Margherita Vicario) per lavorare al brano Giovani Favolosi con il quale vincono l’ultima edizione di Musicultura 2021 come Santi Frances (nome che nasce da un’usanza Francese del Medioevo in cui si inventano dei Santi a puro scopo di festeggiarli… in più i loro cognomi sono De Santis e Francese) . A seguire esce Signorino (qui una nostra video intervista).

I Santi francesi a X Factor 16

Il pubblico invoca quattro sì.

Per Dargen il testo del pezzo è scritto davvero bene. Ambra è molto stupita perché è molto facile incazzarsi in pezzi rock o essere strani quando si propone l’indie ma per lei incazzarsi nel pop è davvero una novità.

A Rkomi è piaciuto molto che abbiano giocato molto con le pause dando un peso alle parole. Quattro sì compreso quello di Fedez che vuole premiare la loro urgenza espressiva e l’originalità.

Santi francesi NOn è poi così male testo

Sai che il mondo va avanti anche senza di me

sai che il mondo va avanti anche senza di me

mi vorrei presentare oh

io sono un matto come Cesare

ma non mi sbatto come Cesare oh oh

come stai, come stai? bene

in fondo non è male, qui

in fondo non è così male

Che caxxo me ne faccio io di un Kazoo

se non ho voglia neanche di suonare

voglio restare a guardare

il giocoliere che cade e non si alza più

Non vorrei disturbare

sai che in me non c’è niente di male

io da sempre rimango a guardare

e ogni tanto mi metto da parte

in un posto a due passi dal mare

dove posso gridare

come stai, come stai? bene

in fondo non è male, qui

in fondo non è così male

Che caxxo me ne faccio io di un Kazoo

se non ho voglia neanche di suonare

voglio restare a guardare

il giocoliere che cade e non si alza più

lui non si alza più