X Factor 2022: l’inedito di Beatrice Quinta è “Se$$o”

X Factor Beatrice Quinta SeSSo testo e significato dell’inedito presentato dalla cantautrice nel quarto live del talent show Sky.

23enne palermitana da pochi anni trasferitasi a Milano Beatrice inizia a scrivere racconti da piccola e poi trasforma quello che scrive in musica.

Vince concorsi nella sua città come Rock 10 e lode e Notti d’autore. Il suo esordio è sul palco di Sanremo giovani nel 2015 con il brano Paulette.

In questi anni scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti tra cui Giuliano Palma. Nel frattempo scrive anche topline per diversi dj in tutta Europa. Nel 2020 inizia un nuovo percorso arti-stico, continuando a scrivere intrugli pop ironici e seducenti.

Beatrice quinta sesso significato del brano

Il pezzo, scritto da Beatrice Visconti, Andrea Debernardi e Giulio Nenna vede alla produzione proprio Andrea DB Debernardi e Giulio Nenna.

Beatrice parla di una relazione che poteva essere tutto per lei ma, alla fine, è stata solo un’avventura perché dall’altra parte non vi era nessun desiderio a parte quello fisico.

Il brano è contenuto nella compilation X Factor Mixtape 2022.

BEATRICE QUINTA SESSO TESTO

Io non ho paura paura di te

Anche se gli addii non li sopporto

Disegno un cuore e poi sfoco il contorno

Odio le promesse

Perché nessuno sa mantenerle

Ah

Sono sei mesi che ho smesso di farle

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso.

Mia mamma ha sempre ragione

Dice da anni che sei un coglione

Ma io vedo il buono nella gente per questo rimango ferita sempre

Mi hai fatto gli auguri per il compleanno ma on fondo è come se non l’avessi fatto ed eri pure u. Giorno in ritardo ma stavo pensando potremmo rifarlo.

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso.

E giriamo il mondo con gli occhi chiusi

Con luci rosse e baci soffusiAnche da vestiti si rimane nudi

Dolce amari come gli agrumi

Ma se poi mi scrivi di notte le tue cose sconce

Prendo la metro e vengo da te

Ma non mi parlare d’amore che mi sto divertendo

A prenderti in giro, oh oh

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso

È solo sesso, non mi parlare di amore adesso