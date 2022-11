X Factor: l’inedito di Linda Riverditi è “Fiori sui balconi”

X Factor Linda Fiori sui balconi testo e significato dell’inedito presentato dalla cantante nel quarto live del talent show Sky.

Nata nel 2003 ad Alba, in provincia di Cuneo, Linda si avvicina alla musica a 7 anni ascoltando i Queen.

A circa 14 anni prende il via il suo percorso musicale grazie allo studio del pianoforte che la porta ad iscriversi ad un indirizzo scolastico musicale.

Nel 2019 inizia a misurarsi con la scrittura con un obiettivo. Quello di riuscire, con i suoi brani, ad di arrivare dritta al punto senza troppi giri di parole.

LINDA FIORI SUI BALCONI significato del brano

L’inedito di Linda Riverditi, talent della squadra di Fedez, è stato scritto dai Bnkr44 e Iacopo Sinigaglia. La produzione è di BRAIL e JxN. Il brano racconta di un amore tossico e della mancanza che in ogni caso genera nell’altra persona.

Il brano è contenuto nella compilation X Factor Mixtape 2022.

Linda fiori sui balconi testo

Ehi cos’hai

al culmine la notte è così grigia

ma se vuoi puoi restare ancora qui

ballare, ballare col temporale

non so, a cosa serve ma io resto in vita

e stringimi finché non farà male

fino a quando smetterò di stare

barcollare

Renditi conto del male che fai

ho perso il mio cuore per stare nei guai

quello che senti, non quello che dai

e tu continui solo ad urlare

Ma non mi vieni più a trovare, stai là fuori

con il temporale, come i fiori

sui balconi

Passerà veloce come un fulmine la notte

chissà se lascerà un vuoto oppure come niente fosse

tra colpi di tosse e le luci della stazione

ti chiederò se il dolore mi sta così bene addosso

pioggia fuori infatti non mi muovo

pioggia dentro, tanto sento il vuoto

troverò mai il modo di dimenticarti

Renditi conto del male che fai

ho perso il mio cuore per stare nei guai

quello che senti, non quello che dai

e tu continui solo ad urlare

Ma non mi vieni più a trovare, stai là fuori

con il temporale, come i fiori

sui balconi

Ma non mi vieni più a trovare, stai là fuori

con il temporale, come i fiori

sui balconi

Foto di Virginia Bettoja