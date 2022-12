Ambra: al di là di "T'appartengo" le 10 canzoni che meritano di essere riascoltate. E se i Tropea...

Ambra La discografia che non è solo T’appartengo. Nonostante l’attrice, costantemente autocritica, (sin troppo!!!) con il repertorio pop pubblicato in quattro dischi (“La mia discografia è come un film di Dario Argento dichiarò qualche anno fa), noi oggi vi dimostriamo che di canzoni buone la Angiolini ne ha pubblicate.

Ambra, colei che ragazzina giocava a definirsi mito… ed è andata a finire che il tempo le ha assegnato davvero quella parte nel pop italiano, nel mezzo di un cult, Non E’ La Rai, che non accenna a perdere potenza dopo ben 30 anni dalla sua messa in onda.

La sua ultima partecipazione in qualità di giudice e mentore all’interno dell’ultima edizione di X Factor, le ha rinnovato una popolarità a dire il vero mai mancata, ma forse mai così nuovamente forte da quei fantastici anni di sgambettamenti e lipsink su voci improbabili per lei ( salvando l’ultima edizione del programma, dove si era ritagliata lo spazio anche di cantante ).

Mito perché Ambra ha toccato varie facce dello spettacolo ed ha portato risultati enormi in ognuna di esse; ora non vorrei risultare blasfemo, ma a parte Carrà, Goggi e Cuccarini quante altre vedette avete visto prodigarsi fra conduzione, musica, recitazione, ballo e/o partecipazioni varie e sfondare sempre in maniera larga il muro della sufficienza?

Tralascerei però il percorso da attrice, che tutto sommato non mi compete come materia, e mi focalizzerei proprio sulla cantante Ambra, che oggi riscopre il n° 1 in classifica su iTunes che ai tempi manco esisteva, vede rientrare il suo album cult in classifica, stampato in vinile, che manco ai tempi pure questo, perché la gente proprio lo voleva e superare gli 11 milioni di views su YouTube con l’esibizione del brano dei brani della sua carriera, quella T’Appartengo che persino chi non era nemmeno uno spermatozoo in viaggio, conosce oggi come se fosse uscita ieri.

S’inneggia ad un suo ritorno convinto in tv, alla conduzione di un programma, magari un meritato passaggio a Sanremo per co-condurre una delle serate. Sarebbe meritato e sicuramente osannato.

Ora, come dicevo in apertura, volevo ricordare che la nostra non è solamente T’Appartengo, ma che ha, in carriera pubblicato ben 4 album, che l’hanno vista anche crescere e qui, sotto suggerimento del megadirettore plutonico Longo, sono chiamato a suggerirvi le 10 canzoni forse più rappresentative della sua carriera.

Avviso che non ho badato a se singoli o meno, ma effettivamente a quelle che ritengo le cose migliori di una carriera che poi stesso l’artista al principio del 1999 ha deciso di trascurare.

Restano infatti ai margini T’appartengo perché sarebbe un fuori gara e anche la versione “angiolinesca” di Nel Cuore Nell’Anima dell’ Equipe 84, scritta da Mogol & Battisti, e lanciata proprio sul finire dello storico programma. Anche la n°1 è un brano infatti “non famoso”.

Cliccate in basso per scoprire il meglio della discografia, ahime assente ad eccezion dell’album T’appartengo, su Spotify.