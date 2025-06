Jolanda Renga canta “T’Appartengo” al Milano Pride con mamma Ambra Angiolini

Sabato 28 giugno al concerto del Milano Pride 2025 c’era anche Jolanda Renga, figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, a cui è stato chiesto di affiancare la madre alla conduzione dello show, ma non solo… Per scaldare il pubblico, poco prima dell’inizio del concerto, mamma e figlia si sono infatti scatenate sulle note di T’Appartengo, iconico brano che – pur risalendo ai tempi di Non è La Rai, che il 30 giugno 1995 andava in onda per l’ultima volta – è diventato un vero e proprio inno della comunità LGBTQIA+.

JOLANDA RENGA E AMBRA ANGIOLINI AL MILANO PRIDE 2025

Per il Milano Pride 2025 Jolanda Renga e Ambra Angiolini hanno scelto un outfit coordinato molto semplice, ma dal forte impatto.

Sulla T-shirt di Jolanda si legge infatti: “Un NO, da solo, può cambiare una vita. Tanti NO messi insieme possono cambiare il mondo” (citazione del romanzo di Viola Ardone Olivia Denaro, da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale con protagonista Ambra Angiolini).

Ma non è tutto! Ad un certo punto Jolanda ha infatti dato voce alle parole di un poeta palestinese suo coetaneo, Haidar Al Ghazali, che scrive: “Non verrà promosso chi non supererà l’esame di umanità“.

Parole che non possono lasciare indifferenti ed ecco Jolanda commenta: “Questa poesia mi ha fatto pensare tante. Mi sono chiesta quanti di noi supererebbero questo esame ma, soprattutto, quanti potenti del mondo perderebbero la loro laurea, il loro posto, se l’esame finale fosse un esame di umanità.

Se ci guardiamo intorno, la violenza è diventata un’alternativa al sì, al no, al forse“.