Francesco Renga, “Angelo (Venti Edition)”: 20 anni di storia e una speciale nuova edizione

Francesco Renga: Angelo (Venti Edition), Scriverò Il Tuo Nome Live e le date dell’Angelo-Venti Tour 2025

Vent’anni dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Francesco Renga presenta Angelo (Venti Edition), una speciale edizione dell’iconico brano, in uscita venerdì 30 maggio, che sarà inclusa in Scriverò Il Tuo Nome Live – Angelo Venti Edition, l’edizione fisica contenente i più grandi successi cantati dal vivo dal cantautore friuliano, che vedrà la luce sempre il 30 maggio in versione CD/LP e album autografato (in esclusiva nello store di Sony Music Italy).

Ma non è tutto! Angelo (Venti Edition) sarà infatti incluso come prima traccia anche nella versione digitale dell’album Scriverò Il Tuo Nome Live.

FRANCESCO RENGA, “ANGELO (venti edition)”

Completamente rivisitata e prodotta da Tommaso Colliva, senza però tradirne l’intensità emotiva e l’anima originale, questa nuova versione di Angelo celebra i vent’anni di un brano che ha lasciato un segno profondo nella storia della musica italiana e nel cuore di chi l’ha ascoltato e amato.

FRANCESCO RENGA, “ANGELO-VENTI”: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate di Angelo-Venti, lo speciale tour con cui Francesco Renga celebrerà, insieme al suo pubblico, i vent’anno della sua Angelo.

E, affinché la festa sia ancora più grande, l’artista annuncia ora tre nuovi appuntamenti live, che si terranno il 18 agosto, il 7 e il 13 settembre rispettivamente a Roseto Degli Abruzzi (TE), Carbonia (SU) e Porto S. Elpidio (FM).

31 maggio – Piazza Armerina (EN) , Piazza Della Cattedrale

, Piazza Della Cattedrale 1° giugno – Floridia (SR) , Piazza Del Popolo

, Piazza Del Popolo 8 giugno – Ravarino (MO) , Giugno Ravarinese

, Giugno Ravarinese 21 giugno – Vicenza , Vicenza In Festival (Piazza Dei Signori)

, Vicenza In Festival (Piazza Dei Signori) 25 giugno – Gadesco-Pieve Delmona (CR) , Cremonadue Live Beats 2025

, Cremonadue Live Beats 2025 27 giugno – Oristano , Piazza Cattedrale

, Piazza Cattedrale 5 luglio – Bergamo , Lazzaretto

, Lazzaretto 12 luglio – Villafranca (VR) , Villafranca Festival 2025 (Castello Scaligero)

, Villafranca Festival 2025 (Castello Scaligero) 17 luglio – Capurso (BA) , Multiculturita Summer Festival (Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo)

, Multiculturita Summer Festival (Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo) 25 luglio – Ricaldone (AL) , Isola In Collina (Piazzale Tre Secoli)

, Isola In Collina (Piazzale Tre Secoli) 27 luglio – Ladispoli (RM) , Piazza Rossellini

, Piazza Rossellini 4 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) , Summer Live Festival (Beach Arena)

, Summer Live Festival (Beach Arena) 7 agosto – Riccione (RN) , Riccione Music City (Piazzale Roma)

, Riccione Music City (Piazzale Roma) 10 agosto – Pellegrina Di Bagnara Calabra (RC) , Piazza Maria SS Annunziata

, Piazza Maria SS Annunziata 12 agosto – Baia Domizia (CE) , Arena Dei Pini

, Arena Dei Pini 14 agosto – Teora (AV) , Piazza Largo Europa

, Piazza Largo Europa 17 agosto – Castel di Sangro (AQ) , Vette Sonore (Piazzale Prato Cardillo)

, Vette Sonore (Piazzale Prato Cardillo) 18 agosto – Roseto Degli Abruzzi (TE) , Piazza Ponno Lungomare Roma ( NUOVA DATA )

, Piazza Ponno Lungomare Roma ( ) 22 agosto – Roccella Jonica (RC) , Roccella Summer Festival (Teatro Al Castello)

, Roccella Summer Festival (Teatro Al Castello) 24 agosto – Zafferana Etnea (CT) , Sotto Il Vulcano Fest (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

, Sotto Il Vulcano Fest (Anfiteatro Falcone e Borsellino) 31 agosto – San Nicolao, Rifreddo (CN) , Suoni Delle Terre Del Monviso (ore 17:00)

, Suoni Delle Terre Del Monviso (ore 17:00) 4 settembre – Brescia , Brescia Summer Music (Piazza Della Loggia)

, Brescia Summer Music (Piazza Della Loggia) 6 settembre – Campanedda (SS) , Piazza Santa Maria

, Piazza Santa Maria 7 settembre – Carbonia (SU) , Piazza Roma ( NUOVA DATA )

, Piazza Roma ( ) 13 settembre – Porto S. Elpidio (FM) , Piazza Garibaldi ( NUOVA DATA )

, Piazza Garibaldi ( ) 20 settembre – Terni, Tributo d’Autore (Palaterni)

L’ingresso per le nuove date è gratuito. Info biglietti su www.friendsandpartners.it

