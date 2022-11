Tiziano Ferro: testo e significato di “Ambra/Tiziano” brano in duetto con l’Angiolini

Tiziano Ferro Ambra/Tiziano testo e significato del brano, decima traccia contenuta nell’album Il mondo è nostro.

Come da titolo in questa canzone Tiziano Ferro duetta con l’attrice, negli anni ’90 vera e propria Popstar italiana, Ambra Angiolini, che negli scorsi anni ha centellinato le sue apparizioni come cantante (con Marco Masini e Syria, per esempio). Questo però è il primo brano inedito in cui si cimenta da quasi vent’anni.

Tiziano Ferro ambra/tiziano significato del brano

Ecco come ne parla Tiziano:

“È un’altra delle grandi gioie di voler far diventare la pandemia qualcosa di bello e di creativo. Mi sono detto non ti porre limiti, che vuoi fare? Cantare con Ambra Angiolini. La canzone è nata da una chiacchierata, uno scambio di battute che potrei riassumere così: ‘perché non canti con me?’ ‘

tu sei l’unico per il quale tornerei a cantare. Guarda che io ti prendo sul serio, giuro che lo farei davvero’

‘Allora io torno da te, entro 48 ore, con una canzone sulle cose che ci siamo detti’ E così è stato. Ho scritto subito la canzone e sono tornato da lei e lei ne se è innamorata subito. È un salto nel sound degli anni ’90 e sarà una cosa molto emozionante per i fan. Ambra è da sempre una mia grande fan, è sempre venuta ai miei concerti, mi ha sempre dato una carica infinita. Quando vivevo a Roma ci frequentavamo, c’è un rapporto precedente, non è una cosa nata da zero. Certo non avrei mai pensato di cantare insieme una canzone“.

Tiziano Ferro Ambra/tiziano testo e audio

(di Tiziano Ferro

Publishing: Sugarmusic Spa, Pandar Italia Srl, Nisa Srl)

Torno a casa per ora di cena

ma di mangiare neanche mi va

Lo so che lo sai bene come sto,

ma che vuoi farci insomma

È che penso che penso al suo viso

Che ho rivisto di nuovo in TV

E non c’è niente che non va

Più o meno tutto è zero

Ambra parla solo di cibo, dieta e cani

Tratta meglio i gatti degli umani perché

Ti danno amore gratis

E tornano da te

Tiziano parla solo di traffico e lavoro

Pensa sempre a tutti e qualche volta pensa a te

Seduto dentro a un cinema ad aspettare di dormire

Un po’

E sto male se non ti sento E creo il vuoto intorno

ma trovi il centro

Non son mai stato un genio

Ma se perdo valgo un premio E sorrido stringendoti

al petto

Lasci casa vuota e resta uno specchio

Mi guardo e son sbagliato O forse ho sbagliato

storia

Ambra parla solo di cibo, dieta e cani

Tratta meglio i gatti degli umani perché

Ti danno amore gratis

E tornano da te

Tiziano parla solo di traffico e lavoro

Pensa sempre a tutti e qualche e volta pensa a te

Seduto dentro a un cinema ad aspettare di dormire

Un po’

E sto male tutto il giorno quando non ti sento

Poi faccio una foto e cazzo sembra pure peggio Il

viso Gli occhi e i lividi Invisibili ma io li vedo

Tra le pieghe di ogni piccolissimo dolore

Mentre rido e rido e cosa te lo spiego a

fare…ohhhh E non c’è niente che non va

Più o meno tutto è … Zero

Ambra parla solo di cibo, dieta e cani

Tratta meglio i gatti degli umani perché

Ti danno amore gratis

E tornano da te

Tiziano parla solo di traffico e lavoro

Pensa sempre a tutti e qualche volta pensa a te

Seduto dentro a un cinema ad aspettare di dormire

Un po’

Foto di Walid Azami