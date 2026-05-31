1 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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1 Giugno 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 23 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 23 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 5 giugno.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 23 2026 Radio Date
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Settimana 23 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 29 maggio 2026 firmate da Alvise Salerno.

New Music Friday: i singoli usciti dal 30 maggio al 4 giugno

sabato 30 maggio 2026
Lucanint – Come in un film

venerdì 5 giugno 2026

4K – Ancora amami amore
Cassandra Raffaele – Maleducata (261 Records)
Ditonellapiaga – Businessman (BMG / Dischi Belli)
Elena D’Elia – Non è mica fantasia (Oya / Warner Records)
Giglio – Tantra (ADA Music)

Immanuel Casto – Amore Alieno (Freak&Chic)
Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors – Partenope (Atlantic Records / Warner Music Italy)
Michele Bravi – Io tu lei lui (Daleth under exclusive license to M.A.S.T. / Believe)
MONTEGRO – Saturi (Artist First)

Najma – ¿me o te? (Artist First)
WARCO – Io tendo spesso a scordarmi le cose

I più attesi del New Music Friday settimana 21 2026

Global releases: i singoli da tenere d’occhio

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 12 giugno 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 12 giugno utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
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All Music Italia

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