Settimana 23 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 29 maggio 2026 firmate da Alvise Salerno.
New Music Friday: i singoli usciti dal 30 maggio al 4 giugno
sabato 30 maggio 2026
Lucanint – Come in un film
venerdì 5 giugno 2026
4K – Ancora amami amore
Cassandra Raffaele – Maleducata (261 Records)
Ditonellapiaga – Businessman (BMG / Dischi Belli)
Elena D’Elia – Non è mica fantasia (Oya / Warner Records)
Giglio – Tantra (ADA Music)
Immanuel Casto – Amore Alieno (Freak&Chic)
Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors – Partenope (Atlantic Records / Warner Music Italy)
Michele Bravi – Io tu lei lui (Daleth under exclusive license to M.A.S.T. / Believe)
MONTEGRO – Saturi (Artist First)
Najma – ¿me o te? (Artist First)
WARCO – Io tendo spesso a scordarmi le cose
I più attesi del New Music Friday settimana 21 2026
- Ditonellapiaga – Businessman (BMG / Dischi Belli)
- Elena D’Elia – Non è mica fantasia (Oya / Warner Records)
- Merk & Kremont feat. Serena Brancale & The Kolors – Partenope (Atlantic Records / Warner Music Italy)
- Michele Bravi – Io tu lei lui (Daleth under exclusive license to M.A.S.T. / Believe)
Global releases: i singoli da tenere d’occhio
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 12 giugno 2026
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