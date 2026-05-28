28 Maggio 2026
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28 Maggio 2026

Ditonellapiaga, “Businessman”: il finto annuncio LinkedIn che lancia il nuovo singolo

Lo stunt: l'annuncio LinkedIn di Ditonellapiaga Inc. che cerca un manager perfetto, esasperato fino al paradosso.

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Ditonellapiaga in look da impiegata d'ufficio nello scatto promo di Businessman
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Ditonellapiaga annuncia il nuovo singolo con un annuncio di lavoro su LinkedIn. Si chiama Businessman, ed esce venerdì 5 giugno per BMG / Dischi Belli. La trovata virale che apre il brano è uno stunt comunicativo costruito sulle dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, portate volutamente all’estremo.

L’annuncio è apparso su LinkedIn a nome di Ditonellapiaga Inc.: una ricerca di personale per una posizione esasperata fino al paradosso, con reperibilità continua, gestione di call e mail anche in pieno agosto, attitudine impeccabile alla produttività performativa da social network e benefit dichiaratamente surreali. Una caricatura del linguaggio HR che sta generando interazioni anche prima dell’uscita ufficiale del brano.

“Businessman”: il nuovo singolo di Ditonellapiaga e lo stunt su LinkedIn

Con la sua estetica pop, satirica e surreale, Ditonellapiaga trasforma un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l’universo di Businessman ancora prima dell’uscita ufficiale del 5 giugno.

L’operazione conferma una cifra che l’artista ha costruito negli ultimi anni: l’ironia come strumento di critica e di racconto, applicata in modo trasversale alla scrittura musicale e alla comunicazione visiva. Il singolo si inserisce in una linea che fin dall’esordio ha unito pop, sarcasmo e immaginario fuori dagli schemi.

Copertina del singolo Businessman di Ditonellapiaga con l'artista sulla scrivania di un ufficio

Il 2026 di Ditonellapiaga: dal podio Sanremo all’album “Miss Italia”

Il 2026 è uno degli anni più importanti nella carriera di Ditonellapiaga. Il podio alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano tra i più trasmessi e ascoltati in radio e TV nel mese di marzo, le è valso la certificazione di disco d’oro FIMI. Da lì è arrivato l’album Miss Italia, che ha consolidato un immaginario pop ironico, riconoscibile e sempre più centrato sul racconto delle contraddizioni contemporanee.

Businessman prosegue questo percorso, mantenendo la dichiarata cifra provocatoria dell’artista.

Foto di Camilla Lionti

Ditonellapiaga in tour: festival estivi e due date nei club a novembre

Il tour 2026 di Ditonellapiaga è già partito a maggio da L’Aquila e la porterà sui palchi dei principali festival italiani da giugno a settembre. Le tracce di Miss Italia e i brani più iconici di Margherita Carducci, nome anagrafico dell’artista, saranno al centro del live, prodotto da Magellano Concerti.

Ditonellapiaga, “Businessman”: domande frequenti

Quando esce “Businessman” di Ditonellapiaga?

Il nuovo singolo di Ditonellapiaga, Businessman, esce venerdì 5 giugno 2026 per BMG / Dischi Belli. Il brano è già disponibile in pre-save sulle piattaforme digitali.

Cos’è l’annuncio LinkedIn di Ditonellapiaga Inc.?

È lo stunt comunicativo che anticipa Businessman. Apparso su LinkedIn a nome di Ditonellapiaga Inc., è una caricatura volutamente esasperata del linguaggio aziendale contemporaneo, con requisiti surreali e benefit ironici che rispecchiano l’immaginario del brano.

Qual è stato il piazzamento di Ditonellapiaga a Sanremo 2026?

Ditonellapiaga è salita sul podio della 76ª edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano poi certificato disco d’oro dalla FIMI.

Qual è l’ultimo album di Ditonellapiaga?

L’ultimo album di Ditonellapiaga è Miss Italia, pubblicato dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2026.

Quando sono i concerti di Ditonellapiaga nei club nel 2026?

Ditonellapiaga chiude la stagione live 2026 con due appuntamenti nei club: il 27 novembre all’Atlantico di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Entrambe le date sono prodotte da Magellano Concerti.

Qual è il vero nome di Ditonellapiaga?

Il nome anagrafico di Ditonellapiaga è Margherita Carducci. L’artista ha scelto il proprio nome d’arte come citazione idiomatica, e con esso ha costruito un immaginario pop dichiaratamente fuori dagli schemi.

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