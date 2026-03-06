Classifica EarOne settimana 10: Ditonellapiaga conquista la vetta con Che Fastidio!

Nuovo cambio al vertice nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne. Nella settimana 10 del 2026 è Ditonellapiaga a conquistare il primo posto con Che Fastidio!, mentre i brani lanciati al Festival di Sanremo 2026 entrano a pieno regime nella programmazione radiofonica.

Il brano della cantautrice compie un balzo di 36 posizioni e conquista direttamente la vetta della classifica airplay radio, superando Bruno Mars, stabile alla seconda posizione con I Just Might.

Alle sue spalle resiste Bruno Mars con I Just Might, stabile alla seconda posizione, mentre completa il podio la collaborazione tra Fedez e Marco Masini con Male Necessario, che guadagna quaranta posizioni.

I brani di Sanremo conquistano le radio

Dopo la rilevazione parziale della scorsa settimana, i brani del Festival di Sanremo 2026 entrano ora nella classifica con un airplay completo e cambiano completamente gli equilibri della Top 10.

Oltre al primo posto di Ditonellapiaga, troviamo infatti Tommaso Paradiso alla #4 con I Romantici, Sayf alla #5 con Tu Mi Piaci Tanto e Fulminacci alla #7 con Stupida Sfortuna.

Sale fortemente anche Sal Da Vinci, che con Per Sempre Sì entra direttamente nella Top 10.

Tra i movimenti più significativi della settimana si segnalano anche J-AX, che con Italia Starter Pack guadagna trentanove posizioni, e Samurai Jay, che con Ossessione compie uno dei salti più importanti della classifica.

Internazionali ancora presenti nelle radio

Nonostante l’ondata dei brani sanremesi, diversi artisti internazionali continuano a mantenere una forte presenza nelle radio italiane.

Tra questi Taylor Swift con Opalite e RAYE con Where Is My Husband!, mentre restano in classifica anche Harry Styles, Nico Santos e Olivia Dean.

Le nuove entrate

Tra le novità della settimana si segnala l’ingresso di Nayt con Prima Che, che debutta nella parte bassa della Top 50.

Continuano inoltre a crescere diversi brani italiani che stanno guadagnando spazio nelle playlist radiofoniche, tra cui Levante con Sei Tu, Serena Brancale con Qui Con Me e Malika Ayane con Animali Notturni.

Questa la classifica completa dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne nella settimana 10 del 2026.

Classifica EarOne radio settimana 10

Di seguito la classifica EarOne radio completa della settimana 10 con i brani più trasmessi dalle radio italiane.