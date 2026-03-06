6 Marzo 2026
Classifica EarOne settimana 10: Ditonellapiaga conquista la vetta con Che Fastidio!

La classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo EarOne cambia volto dopo il Festival di Sanremo 2026.

Nuovo cambio al vertice nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne. Nella settimana 10 del 2026 è Ditonellapiaga a conquistare il primo posto con Che Fastidio!, mentre i brani lanciati al Festival di Sanremo 2026 entrano a pieno regime nella programmazione radiofonica.

Il brano della cantautrice compie un balzo di 36 posizioni e conquista direttamente la vetta della classifica airplay radio, superando Bruno Mars, stabile alla seconda posizione con I Just Might.

Alle sue spalle resiste Bruno Mars con I Just Might, stabile alla seconda posizione, mentre completa il podio la collaborazione tra Fedez e Marco Masini con Male Necessario, che guadagna quaranta posizioni.

I brani di Sanremo conquistano le radio

Dopo la rilevazione parziale della scorsa settimana, i brani del Festival di Sanremo 2026 entrano ora nella classifica con un airplay completo e cambiano completamente gli equilibri della Top 10.

Oltre al primo posto di Ditonellapiaga, troviamo infatti Tommaso Paradiso alla #4 con I Romantici, Sayf alla #5 con Tu Mi Piaci Tanto e Fulminacci alla #7 con Stupida Sfortuna.

Sale fortemente anche Sal Da Vinci, che con Per Sempre Sì entra direttamente nella Top 10.

Tra i movimenti più significativi della settimana si segnalano anche J-AX, che con Italia Starter Pack guadagna trentanove posizioni, e Samurai Jay, che con Ossessione compie uno dei salti più importanti della classifica.

Internazionali ancora presenti nelle radio

Nonostante l’ondata dei brani sanremesi, diversi artisti internazionali continuano a mantenere una forte presenza nelle radio italiane.

Tra questi Taylor Swift con Opalite e RAYE con Where Is My Husband!, mentre restano in classifica anche Harry Styles, Nico Santos e Olivia Dean.

Le nuove entrate

Tra le novità della settimana si segnala l’ingresso di Nayt con Prima Che, che debutta nella parte bassa della Top 50.

Continuano inoltre a crescere diversi brani italiani che stanno guadagnando spazio nelle playlist radiofoniche, tra cui Levante con Sei Tu, Serena Brancale con Qui Con Me e Malika Ayane con Animali Notturni.

Questa la classifica completa dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne nella settimana 10 del 2026.

Classifica EarOne radio settimana 10

Di seguito la classifica EarOne radio completa della settimana 10 con i brani più trasmessi dalle radio italiane.

  1. Ditonellapiaga – Che Fastidio! (BMG) (+36)
  2. Bruno Mars – I Just Might (Warner) (=)
  3. Fedez, Marco Masini – Male Necessario (Warner) (+40)
  4. Tommaso Paradiso – I Romantici (Sony) (+36)
  5. Sayf – Tu Mi Piaci Tanto (Warner) (+51)
  6. MEEK – Fabulous (BMG) (+6)
  7. Fulminacci – Stupida Sfortuna (Maciste Dischi, Warner) (+37)
  8. Sal Da Vinci – Per Sempre Sì (Warner) (+45)
  9. Taylor Swift – Opalite (Island) (-2)
  10. RAYE – Where Is My Husband! (Human Re Sources) (-7)
  11. J-AX – Italia Starter Pack (Sony) (+39)
  12. Harry Styles – Aperture (Sony) (-11)
  13. Samurai Jay – Ossessione (Island) (+54)
  14. BLANCO – Anche A Vent’Anni Si Muore (EMI) (-8)
  15. Ernia – Berlino (Island) (-10)
  16. SOMBR – Homewrecker (Warner) (+2)
  17. SIENNA SPIRO – Die On This Hill (EMI) (-6)
  18. Nico Santos – All Time High (X-Energy, Energy Production) (-2)
  19. Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) (EMI) (+3)
  20. Malika Ayane – Animali Notturni (Carosello Records, Believe) (+35)
  21. Ultimo – Acquario (Ultimo Records) (-12)
  22. U2 – Song Of The Future (EMI) (-1)
  23. Levante – Sei Tu (Warner) (+43)
  24. Serena Brancale – Qui Con Me (Warner) (+33)
  25. Geolier – Canzone D’Amore (Warner) (-6)
  26. Djo – End Of Beginning (AWAL, Artist First) (-9)
  27. SOLEROY – Call It (X-Energy, Energy Production) (-4)
  28. LDA, Aka 7even – Poesie Clandestine (Sony) (+58)
  29. Colombre, Maria Antonietta – La Felicità E Basta (Sony) (+52)
  30. Myles Smith, Niall Horan – Drive Safe (Sony, EMI) (-5)
  31. Bresh – Introvabile (Sony) (-16)
  32. Laura Pausini, Achille Lauro – 16 Marzo (Warner) (-28)
  33. KAMRAD – Hug Yourself (X-Energy, Energy Production) (-5)
  34. Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Ronaldo Andrade – So Solo Che La Vita (Island) (-24)
  35. Benson Boone – Man In Me (Warner) (-11)
  36. Noemi – Bianca (Sony) (-28)
  37. Achille Lauro – Perdutamente (Warner) (-3)
  38. Elettra Lamborghini – Voilà (EMI) (+39)
  39. Tredici Pietro – Uomo Che Cade (Sony) (+51)
  40. Arisa – Magica Favola (Warner) (+43)
  41. Tiziano Ferro – Sono Un Grande (Sugar Music) (-27)
  42. Raf – Ora E Per Sempre (Warner) (+45)
  43. Sabrina Carpenter – When Did You Get Hot? (Island) (-16)
  44. Luchè – Labirinto (Warner) (+47)
  45. Bambole Di Pezza – Resta Con Me (EMI) (+54)
  46. Nayt – Prima Che (Sony) (NEW)
  47. Giorgia – Corpi Celesti (Sony) (-34)
  48. Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood – Secrets (Feat. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood) (Sony) (-16)
  49. Ermal Meta – Stella Stellina (Sony) (+33)
  50. Eddie Brock – Avvoltoi (Warner) (+47)

 

