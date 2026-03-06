Classifica EarOne settimana 10: Ditonellapiaga conquista la vetta con Che Fastidio!

Nuovo cambio al vertice nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane secondo i dati di EarOne. Nella settimana 10 del 2026 è Ditonellapiaga a conquistare il primo posto con Che Fastidio!, mentre i brani lanciati al Festival di Sanremo 2026 entrano a pieno regime nella programmazione radiofonica.
Il brano della cantautrice compie un balzo di 36 posizioni e conquista direttamente la vetta della classifica airplay radio, superando Bruno Mars, stabile alla seconda posizione con I Just Might.
I brani di Sanremo conquistano le radio
Dopo la rilevazione parziale della scorsa settimana, i brani del Festival di Sanremo 2026 entrano ora nella classifica con un airplay completo e cambiano completamente gli equilibri della Top 10.
Oltre al primo posto di Ditonellapiaga, troviamo infatti Tommaso Paradiso alla #4 con I Romantici, Sayf alla #5 con Tu Mi Piaci Tanto e Fulminacci alla #7 con Stupida Sfortuna.
Sale fortemente anche Sal Da Vinci, che con Per Sempre Sì entra direttamente nella Top 10.
Tra i movimenti più significativi della settimana si segnalano anche J-AX, che con Italia Starter Pack guadagna trentanove posizioni, e Samurai Jay, che con Ossessione compie uno dei salti più importanti della classifica.
Internazionali ancora presenti nelle radio
Nonostante l’ondata dei brani sanremesi, diversi artisti internazionali continuano a mantenere una forte presenza nelle radio italiane.
Tra questi Taylor Swift con Opalite e RAYE con Where Is My Husband!, mentre restano in classifica anche Harry Styles, Nico Santos e Olivia Dean.
Le nuove entrate
Tra le novità della settimana si segnala l’ingresso di Nayt con Prima Che, che debutta nella parte bassa della Top 50.
Continuano inoltre a crescere diversi brani italiani che stanno guadagnando spazio nelle playlist radiofoniche, tra cui Levante con Sei Tu, Serena Brancale con Qui Con Me e Malika Ayane con Animali Notturni.
Classifica EarOne radio settimana 10
- Ditonellapiaga – Che Fastidio! (BMG) (+36)
- Bruno Mars – I Just Might (Warner) (=)
- Fedez, Marco Masini – Male Necessario (Warner) (+40)
- Tommaso Paradiso – I Romantici (Sony) (+36)
- Sayf – Tu Mi Piaci Tanto (Warner) (+51)
- MEEK – Fabulous (BMG) (+6)
- Fulminacci – Stupida Sfortuna (Maciste Dischi, Warner) (+37)
- Sal Da Vinci – Per Sempre Sì (Warner) (+45)
- Taylor Swift – Opalite (Island) (-2)
- RAYE – Where Is My Husband! (Human Re Sources) (-7)
- J-AX – Italia Starter Pack (Sony) (+39)
- Harry Styles – Aperture (Sony) (-11)
- Samurai Jay – Ossessione (Island) (+54)
- BLANCO – Anche A Vent’Anni Si Muore (EMI) (-8)
- Ernia – Berlino (Island) (-10)
- SOMBR – Homewrecker (Warner) (+2)
- SIENNA SPIRO – Die On This Hill (EMI) (-6)
- Nico Santos – All Time High (X-Energy, Energy Production) (-2)
- Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love) (EMI) (+3)
- Malika Ayane – Animali Notturni (Carosello Records, Believe) (+35)
- Ultimo – Acquario (Ultimo Records) (-12)
- U2 – Song Of The Future (EMI) (-1)
- Levante – Sei Tu (Warner) (+43)
- Serena Brancale – Qui Con Me (Warner) (+33)
- Geolier – Canzone D’Amore (Warner) (-6)
- Djo – End Of Beginning (AWAL, Artist First) (-9)
- SOLEROY – Call It (X-Energy, Energy Production) (-4)
- LDA, Aka 7even – Poesie Clandestine (Sony) (+58)
- Colombre, Maria Antonietta – La Felicità E Basta (Sony) (+52)
- Myles Smith, Niall Horan – Drive Safe (Sony, EMI) (-5)
- Bresh – Introvabile (Sony) (-16)
- Laura Pausini, Achille Lauro – 16 Marzo (Warner) (-28)
- KAMRAD – Hug Yourself (X-Energy, Energy Production) (-5)
- Jovanotti, Felipe Hostins, Gil Oliveira, Ronaldo Andrade – So Solo Che La Vita (Island) (-24)
- Benson Boone – Man In Me (Warner) (-11)
- Noemi – Bianca (Sony) (-28)
- Achille Lauro – Perdutamente (Warner) (-3)
- Elettra Lamborghini – Voilà (EMI) (+39)
- Tredici Pietro – Uomo Che Cade (Sony) (+51)
- Arisa – Magica Favola (Warner) (+43)
- Tiziano Ferro – Sono Un Grande (Sugar Music) (-27)
- Raf – Ora E Per Sempre (Warner) (+45)
- Sabrina Carpenter – When Did You Get Hot? (Island) (-16)
- Luchè – Labirinto (Warner) (+47)
- Bambole Di Pezza – Resta Con Me (EMI) (+54)
- Nayt – Prima Che (Sony) (NEW)
- Giorgia – Corpi Celesti (Sony) (-34)
- Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood – Secrets (Feat. Lindsey Buckingham & Mick Fleetwood) (Sony) (-16)
- Ermal Meta – Stella Stellina (Sony) (+33)
- Eddie Brock – Avvoltoi (Warner) (+47)