26 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Interviste
Condividi su:
26 Febbraio 2026

Bestiario Pop: Ditonellapiaga a Sanremo 2026, “‘Che fastidio!’ è una flexata ai discografici”

L'artista, intervistata da Michele Monina e Luccioola, svela la genesi del suo brano "Che fastidio!"

Interviste di All Music Italia
Ditonellapiaga intervistata da Michele Monina e Luccioola per Bestiario Pop a Sanremo 2026
Condividi su:

Casa Bontempi torna a Sanremo 2026 con un’ambizione rinnovata: diventare il vero centro della cultura pop italiana durante la settimana del Festival. Tra gli appuntamenti fissi, le interviste di Michele Monina e Luccioola per Bestiario Pop, in esclusiva per All Music Italia. Prima ospite a rompere il ghiaccio è Ditonellapiaga, in gara a Sanremo 2026 con Che fastidio!.

L’artista si è raccontata senza filtri, parlando del suo secondo Festival di Sanremo, questa volta da solista, e della genesi del suo brano, nato da un confronto diretto con la sua etichetta discografica BMG.

Bestiario Pop: Ditonellapiaga, da Sanremo con Donatella Rettore a oggi

Per Ditonellapiaga non è la prima volta sul palco dell’Ariston. Nel 2022 era in gara con Donatella Rettore, un’esperienza che ricorda così: “C’era un livello di incoscienza molto alto. Mi sono ritrovata a gestire interviste, situazioni pubbliche, con accanto un’artista con una certa fama. La mia preoccupazione era più gestire eventuali pazzie sue, perché lei è una scheggia impazzita”. Oggi, invece, la vive con più consapevolezza e serenità: “Sono più concentrata, ma anche più serena. Nel frattempo sono cresciuta, ho imparato tante cose e mi sento più stabile”.

“Che fastidio!”: una “flexata” ai discografici

Il brano in gara a Sanremo 2026, Che fastidio!, nasce da un momento di confronto con la sua etichetta discografica. “Ci sono state delle discussioni sul percorso da intraprendere”, racconta Ditonellapiaga. “Dovevo scegliere se essere pop un po’ più alternativa. Quando ho scelto di sposare di più la mia identità, mi hanno detto: ‘Ok, però adesso facci vedere questa identità’. E allora, dopo questa discussione, ho detto: ‘Sai che c’è? Adesso ti faccio vedere'”. Una vera e propria “flexata”, come la definisce lei stessa, che ha dato vita a un brano liberatorio e fortemente identitario.

Il giudizio del pubblico e l’atmosfera del Festival

Nonostante un’identità artistica molto forte, il giudizio del pubblico la tocca ancora: “Vorrei poterti dire che non mi tange, ma mi tocca. Cerco di non guardare troppi commenti, ma poi quando sono positivi ti viene da guardarli e becchi il commento stronzo”. Quest’anno, però, l’atmosfera del Festival aiuta: “Non essendoci grandi nomi, c’è un’atmosfera da gita scolastica. Ieri eravamo in fila per il green carpet, sembrava la fila per andare alle cascate delle Marmore. È divertente, non vedo separazione tra artisti emergenti e più grandi”.

L’intervista completa a Ditonellapiaga per Bestiario Pop è disponibile nel video qui sopra, registrata a Casa Bontempi durante la settimana di Sanremo 2026.

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale, Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Fedez con Marco Masini, protagonisti della prima serata di Sanremo 2026 1

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata: i voti di All Music Italia a tutti i 30 cantanti in gara
Carlo Conti e Laura Pausini, conduttori del Festival di Sanremo 2026 2

Scaletta definitiva prima serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e tutti i momenti chiave
Laura Pausini sul palco dell'Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Ph Virginia Bettoja 3

Scaletta seconda serata Sanremo 2026: ordine di uscita, ospiti e Nuove Proposte del 25 febbraio
Classifica prima serata Sanremo 2026: i cinque favoriti e i conduttori, Carlo Conti e Laura Pausini 4

Sanremo 2026, classifica parziale prima serata: i cinque preferiti della Sala Stampa
Quote complete Sanremo 2026 dei bookmaker 5

Sanremo 2026: le quote dei bookmaker vedono favorita Serena Brancale
Classifica lettori Sanremo 2026 con Arisa prima 6

Sanremo 2026, la classifica dei lettori di All Music Italia: Arisa in testa, male Luchè
Andamento degli ascolti del Festival di Sanremo dal 1987 al 2025, con i dati di share e spettatori per ogni edizione 7

Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
I misterioso Rigurgito commenta la prima serata di Sanremo 2026 9

Sanremo 2026, la prima serata vista da Rigurgito: una flebo di commenti non richiesti
Scaletta terza serata Sanremo 2026 con 15 Big e finale Giovani 10

Scaletta terza serata Sanremo 2026: cantanti, ospiti e la sfida delle Nuove Proposte

Cerca su A.M.I.