Ditonellapiaga annuncia i live estate 2026 dopo Che fastidio!

Ditonellapiaga annuncia le prime date live dei concerti dell’estate 2026 dopo il successo radiofonico di Che fastidio!, in cima alla EarOne Airplay con record di audience. Da giugno a settembre sui palchi dei principali festival italiani, in attesa del nuovo album Miss Italia fuori il 10 aprile.
Un calendario che promette scintille, prodotto da Magellano Concerti, con tappe da nord a sud e oltre confine.
Ditonellapiaga Live 2026: Le Date dei Concerti
- 26 maggio 2026 – Cooltura Fest – L’Aquila
- 4 giugno 2026 – AteneiKa – Cagliari
- 18 giugno 2026 – Sguardi Live – Rivoli (TO)
- 28 giugno 2026 – L’Umbria che spacca – Perugia
- 2 luglio 2026 – Tanta Robba Festival – Cremona
- 3 luglio 2026 – NXT – Bergamo
- 15 luglio 2026 – Suoni di Marca – Treviso
- 16 luglio 2026 – Men/Go Music Fest – Arezzo
- 31 luglio 2026 – Mind Festival – Montecorsaro (MC)
- 1 agosto 2026 – Effetto Venezia – Livorno
- 3 agosto 2026 – Rotonda by La Mobiliare – Locarno
- 9 agosto 2026 – Festival dell’Aspide – Roccadaspide (SA)
- 11 agosto 2026 – Mish Mash Festival – Milazzo
- 4 settembre 2026 – Trento Live Fest – Trento
- 12 settembre 2026 – Pride Village – Padova
Il Nuovo Tour di Ditonellapiaga
Questi appuntamenti estivi seguono il boom di Che fastidio! (BMG/Dischi Belli), primo in EarOne con 391 milioni di audience in tre settimane. Ditonellapiaga torna live dopo un periodo di riflessione, portando sul palco l’energia del nuovo Miss Italia, ironico e pop-dance contro i cliché dello showbiz.
Biglietti e Prevendite
Le prevendite per le date estive sono aperte da venerdì 20 marzo sui circuiti abituali. Biglietti club Roma e Milano disponibili su TicketOne. Dettagli su sito ufficiale.
I Numeri di Ditonellapiaga
Che fastidio! domina EarOne Airplay, brano più trasmesso in radio e TV. Miss Italia in preorder, con edizioni fisiche limitate in CD e vinile rosa.
CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.