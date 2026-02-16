Ditonellapiaga a Sanremo 2026 con “Che Fastidio!”: testo e significato

Ditonellapiaga è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Che Fastidio!.

Di cosa parla Che Fastidio! – il significato della canzone

Nel brano Che Fastidio!, Ditonellapiaga costruisce un elenco ironico e pungente di tutto ciò che la irrita: convenzioni sociali, pose, superficialità, arrivismi, piccoli riti quotidiani e grandi ipocrisie collettive.

È una canzone che alterna sarcasmo e senso di spaesamento, con una domanda che ritorna come un ritornello esistenziale: “sono matta io?”. Dietro l’ironia si intravede una riflessione sul disagio contemporaneo, sulla pressione sociale e sull’omologazione.

Un brano tagliente, come le sue unghie rosse – per usare un’immagine che la cantante stessa ha evocato – che usa il fastidio come lente per osservare il mondo.

Testo di “Che Fastidio!” – Ditonellapiaga

Autori ed editori di “Che Fastidio!”

Autori: Ditonellapiaga, Edoardo Castroni

Compositori: Ditonellapiaga, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi

Editori: Sony Music Publishing (Italy), BMG Rights Management (Italy), Va tutto bene, Starpoint International

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

A pochi giorni dal ritorno in gara al Festival di Sanremo, Ditonellapiaga ha annunciato – nel giorno del suo compleanno – l’uscita del nuovo album Miss Italia, disponibile dal 10 aprile per BMG/Dischi Belli e già in preorder. Il disco sarà pubblicato in digitale e in due formati fisici: CD e vinile rosa trasparente Collector’s Edition in tiratura limitata.

Interamente scritto e composto da Margherita insieme ad Alessandro Casagni, che ne firma anche la produzione, Miss Italia segna un ritorno dopo un momento di smarrimento personale e artistico. Tra elettronica e sfumature pop-dance, l’album osserva e ironizza sulle crepe dello star system, trasformando contraddizioni e ambiguità in una parodia lucida e consapevole.

Il progetto è stato anticipato dal singolo Sì lo so e da Che fastidio!, il brano in gara a Sanremo 2026: una canzone diretta e tagliente che fa dell’autoironia il suo motore, raccontando il disagio sottile di chi si sente fuori posto tra piccole e grandi ipocrisie quotidiane.

IL TOUR

Il prossimo 27 novembre la cantautrice tornerà ad esibirsi nella “sua” capitale conquistando l’Atlantico di Roma, mentre il 30 novembre incanterà il pubblico del Fabrique di Milano con le sue performance magnetiche e carismatiche. Due imperdibili date che fanno della dimensione live di Ditonellapiaga estensione naturale e riconoscibile della sua nuova fase artistica.

27 NOVEMBRE 2026 @ATLANTICO DI ROMA

30 NOVEMBRE 2026 @FABRIQUE DI MILANO

Quante volte Ditonellapiaga ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la seconda partecipazione al Festival per Ditonellapiaga.

2022 – Chimica – 16° posto – BIG (con Donatella Rettore)

Il duetto di Ditonellapiaga nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Ditonellapiaga si esibirà con Tony Pithony sulle note di The Lady Is a Tramp di Frank Sinatra.

Un brano iconico della tradizione americana, ironico e sofisticato, che gioca con l’immagine della donna fuori dagli schemi. Una scelta coerente con l’estetica e l’attitudine della cantautrice.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 8/10

Media voto della stampa: 7,7

Quando canta Ditonellapiaga a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro la cantautrice si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

