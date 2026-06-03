Francesca Michielin trasforma uno dei giochi più riconoscibili dell’infanzia italiana in un singolo. Si intitola Strega Comanda ed esce venerdì 5 giugno su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy, accompagnato dal videoclip ufficiale. È il brano che anticipa Magia Bianca, il nuovo album in arrivo il 12 giugno.

Il significato del testo di “Strega Comanda” di Francesca Michielin

Il titolo richiama subito una memoria condivisa: quel gioco fatto di colori, rincorse e ordini gridati a voce alta. Nel brano, però, quella memoria diventa una metafora dell’identità e della libertà di scegliere chi essere. Michielin riprende uno dei rituali più riconoscibili dell’infanzia e ribalta la figura della strega, liberandola dal suo ruolo tradizionale: non più colei che assegna le regole del gioco, ma il simbolo di chi prende in mano la propria storia e sceglie i propri colori senza chiedere il permesso a nessuno.

Il colore, da semplice elemento del gioco, diventa così espressione di identità e pluralità. La strega si fa figura contemporanea, immagine del coraggio di essere sé stessi. Tra ironia, sensualità e immediatezza pop, secondo il racconto dell’artista il brano celebra il potere di abitare il proprio spazio nel mondo con consapevolezza e gioia: un piccolo incantesimo pop costruito su un immaginario radicato nella cultura popolare italiana.

Il testo di “Strega Comanda” di Francesca Michielin

Testo disponibile dal 5 giugno 2026, all’uscita del singolo.

L’uscita in apertura del Pride Month

L’annuncio del singolo è arrivato il 1° giugno, in apertura del Pride Month, un momento che per Francesca Michielin ha un peso particolare: quest’anno è infatti tra le ambassador del Roma Pride insieme a Levante e Margherita Vicario. Una coincidenza che rafforza il messaggio di libertà, inclusione e autodeterminazione al centro del brano, e che si lega in modo naturale alla lettura della strega come figura che rivendica la propria voce.

“Strega Comanda” nel concept di Magia Bianca

Il singolo è la quinta traccia di Magia Bianca, costruito come un vero e proprio concept album nella forma e nelle tematiche. Il disco intreccia dungeon synth, atmosfere medievali e sonorità anni ’80, con storie di dame e streghe che si specchiano nella contemporaneità. Lo aveva già anticipato il primo estratto, Una donna non può, presentato al Concertone del Primo Maggio, dove il linguaggio fantasy diventava strumento per parlare di disparità di genere.

Ad accompagnare Strega Comanda c’è il videoclip ufficiale, girato durante il MI AMI Festival. Lì Francesca Michielin aveva sorpreso il pubblico salendo sul palco sotto lo pseudonimo di Costanza D’Este, debutto inatteso con cui aveva presentato in anteprima l’immaginario sonoro e visivo del nuovo progetto.

Gli instore e il tour estivo

Dopo l’uscita dell’album, Francesca Michielin incontrerà i fan in sei instore: il 12 giugno alla Feltrinelli Duomo di Milano (ore 18:00), il 14 al CC Nave de Vero di Venezia (17:00), il 15 alla Feltrinelli di Trento (18:30), il 16 al Semm Music Store di Bologna (18:30), il 17 al Mondadori Bookstore di Napoli (17:30) e il 18 alla Feltrinelli di Roma (18:30).

In estate partirà invece lo Strega comanda / Summer tour, prodotto da Vivo Concerti, che attraverserà l’Italia da nord a sud, mentre in autunno è prevista una tournée nei principali teatri italiani. Trovi tutte le date del tour 2026 nella nostra pagina dedicata.

Credits del brano ▸ Artista · Francesca Michielin

· Francesca Michielin ▸ Titolo · Strega Comanda

· Strega Comanda ▸ Autori (testo) · –

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· – ▸ Editori · Columbia Records / Sony Music Italy