Mietta annuncia il suo nuovo singolo Mille bugie, in uscita venerdì 5 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Dischi dei sognatori. Il brano anticipa Per avere me – Limited Edition, il nuovo vinile in edizione limitata e autografata in uscita a giugno.

La cantante ha condiviso l’annuncio direttamente sui propri canali social, insieme all’anteprima della cover.

Mille bugie, il nuovo singolo di Mietta dal 5 giugno

Mille bugie è il secondo capitolo del percorso aperto a gennaio con Per avere me, primo singolo della nuova fase della cantautrice per Dischi dei sognatori. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane a partire dal 5 giugno 2026.

Per avere me – Limited Edition: il nuovo vinile autografato di Mietta

Insieme al singolo, Mietta annuncia anche un progetto fisico: Per avere me – Limited Edition, vinile in edizione limitata e autografata pensato come regalo per il pubblico che la segue da anni. Ogni copia sarà firmata dalla cantante, e in cinque vinili sarà nascosta una sorpresa speciale.

La tracklist comprende:

il singolo Per avere me

il nuovo singolo Mille bugie

le versioni acustiche di Per avere me e Mille bugie

e nuove interpretazioni di brani del passato, Eccitazione e Dio fa qualcosa , riarrangiate appositamente per l’edizione

e , riarrangiate appositamente per l’edizione i brani Bang e Milano è dove mi sono persa

Il vinile sarà acquistabile esclusivamente tramite lo store digitale ufficiale della cantante. I dettagli completi sull’apertura dei pre-ordini saranno annunciati nei prossimi giorni.

Le parole di Mietta sui social

Sui social la cantante racconta il progetto come un gesto di restituzione verso il pubblico: