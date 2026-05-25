Mietta annuncia il suo nuovo singolo Mille bugie, in uscita venerdì 5 giugno 2026 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Dischi dei sognatori. Il brano anticipa Per avere me – Limited Edition, il nuovo vinile in edizione limitata e autografata in uscita a giugno.
La cantante ha condiviso l’annuncio direttamente sui propri canali social, insieme all’anteprima della cover.
Mille bugie, il nuovo singolo di Mietta dal 5 giugno
Mille bugie è il secondo capitolo del percorso aperto a gennaio con Per avere me, primo singolo della nuova fase della cantautrice per Dischi dei sognatori. Il brano sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane a partire dal 5 giugno 2026.
Per avere me – Limited Edition: il nuovo vinile autografato di Mietta
Insieme al singolo, Mietta annuncia anche un progetto fisico: Per avere me – Limited Edition, vinile in edizione limitata e autografata pensato come regalo per il pubblico che la segue da anni. Ogni copia sarà firmata dalla cantante, e in cinque vinili sarà nascosta una sorpresa speciale.
La tracklist comprende:
- il singolo Per avere me
- il nuovo singolo Mille bugie
- le versioni acustiche di Per avere me e Mille bugie
- nuove interpretazioni di brani del passato, Eccitazione e Dio fa qualcosa, riarrangiate appositamente per l’edizione
- i brani Bang e Milano è dove mi sono persa
Il vinile sarà acquistabile esclusivamente tramite lo store digitale ufficiale della cantante. I dettagli completi sull’apertura dei pre-ordini saranno annunciati nei prossimi giorni.
Le parole di Mietta sui social
Sui social la cantante racconta il progetto come un gesto di restituzione verso il pubblico:
“Un progetto nato con il cuore, pensato come regalo per chi mi segue, mi sostiene e mi accompagna da sempre”.