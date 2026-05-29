Testo e significato di Io tu lei lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, in uscita il 5 giugno 2026 per Daleth under exclusive license to M.A.S.T./Believe.

Il brano arriva in una fase particolarmente intensa per il cantautore umbro, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Prima o poi e dalla pubblicazione di Commedia Musicale, progetto discografico nato dalla collaborazione con Carlo Di Francesco. Con Io tu lei lui, Bravi prosegue un percorso che alterna leggerezza e riflessione, muovendosi tra relazioni, desideri e sentimenti che sfuggono a definizioni rigide.

Michele Bravi – Io tu lei lui : il significato del brano

Al centro del nuovo singolo c’è una sorta di commedia sentimentale in cui i protagonisti non restano mai immobili. I riferimenti presenti nel comunicato descrivono una geometria affettiva in continuo movimento, dove i ruoli si sovrappongono e le certezze vengono messe in discussione.

Il brano sembra lavorare sul contrasto tra il tono leggero della narrazione e una componente più malinconica, elemento che da tempo caratterizza parte della scrittura di Michele Bravi. L’idea di una festa che continua mentre emergono dubbi e fragilità suggerisce una riflessione sulle relazioni e sulla difficoltà di attribuire confini netti ai sentimenti.

“Volevo un brano con il passo leggero della comicità e il fondo della malinconia più disperata. Mi interessa quell’attimo in cui si ride così forte da sfiorare il pianto, e non si capisce più quale dei due gesti sia arrivato per primo, né quale stia coprendo l’altro”.

Nelle parole dell’artista emerge quindi la volontà di raccontare quel punto di contatto tra emozioni opposte, trasformando l’ambiguità sentimentale in una canzone dal ritmo estivo ma dal significato meno immediato di quanto possa sembrare a un primo ascolto.

Il testo di Io tu lei lui

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Io tu lei lui” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 5 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

In attesa del testo completo, il materiale diffuso dall’artista lascia intravedere una canzone costruita sull’incontro tra ironia e malinconia, due elementi che convivono all’interno della stessa narrazione senza trovare una soluzione definitiva.

Crediti del brano

Titolo: Io tu lei lui

Artista: Michele Bravi

Etichetta: Daleth under exclusive license to M.A.S.T./Believe