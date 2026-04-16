In uscita venerdì 17 aprile, Commedia Musicale (Daleth under exclusive license to M.A.S.T./Believe) è il nuovo progetto discografico di Michele Bravi (qui la nostra video-intervista), che rompe gli schemi, portando il pop dentro il teatro.

Di fatto, il disco unisce scrittura pop e linguaggio teatrale, ispirandosi al mondo dei musical e trasformandosi in un vero e proprio viaggio psichedelico e sinfonico – attraversato da contraddizioni emotive e imprevedibili aperture orchestrali, curate dal Maestro Alterisio Paoletti – che fa da colonna sonora a una quotidianità buffa e comicamente goffa.

Ma non è tutto! Prodotto dallo stesso Michele Bravi insieme a Carlo Di Francesco, il disco accoglie infatti al proprio interno diverse coppie di opposti. Ed ecco che la goffaggine convive con l’eleganza, la leggerezza incontra la profondità e la vita si confronta con la morte.

E ancora, la riflessione si fonde con la satira, passando dalla provocazione di brani come Funerale alla profondità di temi come la genitorialità, trattato in Genitore 3.

michele bravi, “commedia musicale”: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Commedia Musicale:

Scena 01. Cabaret

Scena 02. Amarsi nel disordine

Scena 03. Prima o poi

Scena 04. Genitore 3

Scena 05. Funerale

Scena 06. Al di là delle canzoni

Scena 07. Popolare con Mida

con Scena 08. L’uomo invisibile

Scena 09. Domani è un altro giorno con Fiorella Mannoia

con Scena 10. Buona la prima

Scena 11. Insuccesso

MICHELE BRAVI, “COMMEDIA MUSICALE”: GUIDA ALL’ASCOLTO, AUTORI E PRODUTTORI

Così Michele Bravi racconta i brani contenuti all’interno del suo nuovo album, Commedia Musicale, prodotto insieme a Carlo Di Francesco…

CABARET

Testo di Michele Bravi e Rondine

Musica di Michele Bravi, Giuseppe Salvatore Marra, Vincenzo Centrella e Frada

Un brano sognante e incantato, che definisce il carattere musicale dell’intero album. Una canzone che gioca con cambi di armonia e di tempo improvvisi. In questo senso, si intuisce sin da subito che la tecnica della scrittura musicale diventa, per tutto l’incedere del disco, un modo per giocare con l’ascoltatore e per guidarlo in un’esperienza creativa dinamica e vibrante.

In Cabaret le pennellate di ironia disegnano, senza mai distinguere i confini, immagini realistiche e oniriche: il sogno si mescola con la concretezza del reale. Un’ouverture che tende la mano a chi ha voglia di ascoltare e di essere trascinato via. Intanto un gatto insonne sogna sui tetti della città.

AMARSI NEL DISORDINE

Testo di Michele Bravi e Rondine

Musica di Michele Bravi, Rondine e Matteo Milita

Un brano che sogna la sregolatezza e l’idealizzazione di un amore maledetto e di una vita dannata, ma che non può fare a meno di una più goffa quotidianità fatta di divano e liste della spesa.

In questa seconda scena di Commedia Musicale si intuisce che l’intero materiale di indagine del disco è la sfera umana, un’umanità teneramente ordinaria ed eroicamente grossolana. Una canzone che ha il suo perno in una domanda nostalgica e soddisfatta: “Com’è che a me non è mai capitato?”. Da qui, l’aspettativa cinematografica della vita inizia a combattere con l’incedere di una trama più antropica.

PRIMA O POI

Testo di Michele Bravi e Rondine

Musica di Michele Bravi, Rondine, Gianmarco Grande

Prima o Poi è uno sguardo tenero all’inadeguatezza e al fuori posto. La storia di chi è fradicio sotto la pioggia e non si ricorda qual è il citofono giusto a cui suonare. Una cascata di immagini scheggiate compone la sceneggiatura di un sentimento, fuggendo dalla volontà di farne una caricatura e cercando piuttosto di dargli una tridimensionalità umana. Il testo si sviluppa in una serrata articolazione armonica, mescolando scale maggiori e minori con passaggi violenti ma inevitabili.

GENITORE 3

Testo di Michele Bravi e Rondine

Musica di Michele Bravi, Rondine e Vincenzo Centrella

La figura che per antonomasia è la più inadeguata di tutte è quella genitoriale. Non esistono manuali di istruzioni per imparare come gestire una piccola vita che si affaccia sul mondo. Un dialogo immaginario a un figlio che non esiste che, su un tappeto di gioco musicale, guarda con lo sguardo lucido il mondo che ha intorno, senza però perdere la speranza. Il brano si interroga sul semplice e temuto quesito: “è giusto che io pensi a un figlio?”.

Non è chiaro se questa domanda venga posta dalla coscienza individuale o dal mondo politico. Forse chi ascolterà la canzone saprà rispondere.

FUNERALE

Testo di Michele Bravi

Musica di Michele Bravi, Alessio Buongiorno e Domenico Cambareri

Un tuffo nella comicità dei contrasti. All’interno di Commedia Musicale solo un brano con un simile titolo poteva essere la parantesi più divertente e dissacrante. Come un inadeguato dichiara il proprio amore? La risposta è semplice: parlando del proprio funerale. Il risultato è una miscela di prosa e musica che definiscono questa canzone come la più esilarante e spassosa del disco.

AL DI LÀ DELLE CANZONI

Testo di Michele Bravi e Marco Cantagalli

Musica di Michele Bravi, Marco Cantagalli e Iacopo Sinigaglia

Se questa canzone fosse un elemento all’interno della commedia teatrale, allora sarebbe la scenografia. Davanti la scenografia è scintillante, epica e sorprendente, ma dietro le assi di legno e i chiodi tengono su il sogno cinematografico. Con le canzoni la regola è la stessa. Ma cosa si nasconde dietro al posto di assi e chiodi? Un brano che si sviluppa su un vocabolario casalingo e povero, come un flusso di coscienza su chi non ha più bisogno di tradurre creativamente quello che vede.

POPOLARE

Testo di Michele Bravi, Antonio Caputo e Christian Prestato

Musica di Michele Bravi, Emanuele Cotto e Raffaele Matteucci

Un brano sul folklore e sulla visceralità della musica, dove il sacro del rito e il profano della piazza si confondono. La musica diventa un’esperienza inevitabile, carnale ed epidermica, che esplode in un carnevale di colori. Un incedere malizioso e ipnotico che celebra i misteri di New Orleans e la sua inarrestabile voglia di far continuare la musica.

L’UOMO INVISIBILE

Testo di Michele Bravi e Rondine

Musica di Michele Bravi, Rondine e Gianmarco Grande

Il protagonista di Commedia Musicale si interroga sul significato dell’invisibilità. Non essere visti dà certamente modo di giocare con il mondo, ma può anche diventare una condanna, conseguenza di un giudizio grossolano e fariseo. Una canzone che indaga l’invisibilità, trasformandola in una dichiarazione d’amore potente e umana. Solo per chi ci ha resi trasparenti non saremo mai invisibili.

DOMANI È UN ALTRO GIORNO

Un omaggio necessario a Ornella Vanoni all’interno di un album che celebra la connessione magica tra il teatro e la musica. Una canzone che è un manifesto nostalgico e consapevole sulla vita e sul rimpianto, in cui l’ironia drammatica stabilisce la chiusura del cerchio.

BUONA LA PRIMA

Testo di Michele Bravi

Musica di Michele Bravi, Antonio Di Martino e Davide Simonetta

Ogni commedia punta al riconoscimento del pubblico e della critica. Ma siamo sicuri di assomigliare a una commedia? Siamo sicuri di poter alzare la statuetta degli Oscar davanti a un’ovazione? Questo è il brano più doloroso dell’intero album, in cui il rimpianto degli errori eclissa l’ottimismo. L’unico sguardo possibile è quello verso il passato, quando ancora c’era tanto da dire.

INSUCCESSO

Testo di Michele Bravi e Antonio Caputo

Musica di Michele Bravi

Quale può essere la parola conclusiva di una tragicommedia in musica? Chiaramente altro non si può parlare che di insuccesso, di teatri senza spettatori e di un cowboy maligno che sferza il suo ultimo colpo. La verbosità retrò contrasta con un’atmosfera disco per dare il giusto lieto fine alla commedia.

MICHELE BRAVI: INSTORE TOUR E COMMEDIA MUSICALE TOUR

Prima ancora di approdare sui palchi dei principali teatri italiani, Michele Bravi presenterà Commedia Musicale in occasione di cinque speciali appuntamenti instore:

17 Aprile – Firenze, Galleria del Disco – ore 18.00

20 Aprile – Milano, Mondadori Duomo – ore 17.30

21 Aprile – Bologna, SEMM ore 14.30

22 Aprile – Roma, Mondadori Galleria Alberto Sordi – ore 17.30

24 Aprile – Napoli, Mondadori Galleria Umberto – ore 15.00

Qui, di seguito, riportiamo invece le prime tre date del Commedia Musicale Tour, prodotto da Vivo Concerti, che dalla primavera all’autunno attraverserà l’Italia, accompagnando gli spettatori in un viaggio scenico in cui musica, narrazione e teatralità si intrecciano in un unico racconto:

19 maggio – Mestre (VE) , Teatro del Parco (Data Zero – Sold Out)

, Teatro del Parco (Data Zero – Sold Out) 22 maggio – Milano , Auditorium Fondazione Cariplo

, Auditorium Fondazione Cariplo 24 maggio – Roma, Teatro Olimpico

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Foto di copertina a cura di Mauro Balletti