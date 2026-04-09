Fulminacci torna live nel 2026 con due tour: il Palazzacci Tour 2026, al via da oggi nei palasport, e una serie di date estive all’aperto. Dopo il ritorno al Festival di Sanremo e l’uscita del nuovo album Calcinacci, il cantautore romano porta sul palco due dimensioni diverse del suo live, tra indoor e festival.

Fulminacci Palazzacci Tour 2026: le date nei palasport

9 aprile 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

11 aprile 2026 – Palapartenope – Napoli

15 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano

18 aprile 2026 – Nelson Mandela Forum – Firenze

Fulminacci all’aperto 2026: le date estive

23 giugno 2026 – Sherwood Festival – Padova

25 giugno 2026 – Flowers Festival – Collegno (TO)

26 giugno 2026 – Pisa Summer Knights – Pisa

28 giugno 2026 – NoSound Fest – Servigliano (FM)

2 luglio 2026 – Sequoie Music Park – Bologna

9 agosto 2026 – Sei Festival – Melpignano (LE)

10 agosto 2026 – Locus Festival – Locorotondo (BA)

12 agosto 2026 – Sotto il Vulcano Fest – Catania

21 agosto 2026 – Alguer Summer Fest – Alghero

30 agosto 2026 – Mantova Summer Festival – Mantova

Il doppio tour di Fulminacci nel 2026

Il 2026 segna un passaggio importante per Fulminacci, che debutta nei palasport con il Palazzacci Tour 2026, una serie di concerti indoor nelle principali città italiane. A questo calendario si affianca Fulminacci all’aperto, il tour estivo nei festival, pensato per portare dal vivo i brani di Calcinacci in contesti diversi e su palchi di dimensioni variabili.

Il percorso di Fulminacci

Classe 1997, Fulminacci si è fatto conoscere con La vita veramente, vincitore della Targa Tenco Opera Prima. Con Tante care cose e Infinito +1 ha ampliato il pubblico e l’attività live, fino al ritorno al Festival di Sanremo nel 2026 con Stupida sfortuna. Il nuovo album Calcinacci segna un ulteriore passaggio nel suo percorso.

La scaletta dei tour 2026

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Calcinacci, insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Fulminacci. La scaletta verrà aggiornata dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Palazzacci Tour 2026 e per le date di Fulminacci all’aperto sono disponibili nei circuiti di vendita abituali.

Foto: Simone Biavati

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