Continua il successo dell’ultimo album di Achille Lauro, Comuni mortali, che torna in una nuova versione chiamata Comuni immortali.

A un anno dall’uscita del disco, Achille Lauro espande il suo universo narrativo. Venerdì 17 aprile 2026 arriva su tutte le piattaforme digitali una nuova edizione che arricchisce il progetto originale con tre brani inediti scritti tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Achille Lauro: “Un ultimo giro di musica”

“Quest’anno, nonostante i tantissimi impegni, sono riuscito a scrivere molto, a vivere a lungo all’estero, tra Los Angeles e New York, e a comporre tante canzoni”, racconta Achille Lauro. “Voglio restituire alle persone che ci stanno donando così tanto amore un ultimo giro di musica, da cantare insieme, prima dei nostri primi stadi. Comuni Immortali è dedicato a tutte le persone che hanno reso possibile questo anno: alle nostre storie e a quella musica che ci tiene uniti, rendendoci, in qualche modo, senza tempo.”

L’immaginario visivo del progetto è firmato ancora una volta dal duo Luigi & Iango, che restituisce una dimensione estetica sospesa tra moda e racconto artistico.

Il significato dei tre brani inediti

Se il disco originale era un lavoro di dediche intime alla famiglia e alla propria città, la nuova edizione ne raccoglie l’eredità portando la narrazione verso una dimensione più collettiva. Oltre al recupero di Senza una stupida storia e dell’ultimo singolo In viaggio verso il Paradiso, il cuore del progetto sono i tre nuovi brani.

La focus track che dà il titolo alla riedizione, Comuni Immortali, è una dedica a un amore impossibile e irrisolto, un sentimento assoluto per cui si sarebbe disposti a tutto. Un amore dal respiro quasi epico, in cui un comune mortale arriva a sfidare gli dei pur di riaverlo.

Gli altri due inediti esplorano territori diversi: La città degli angeli, scritta tra l’Italia e Los Angeles, è una riflessione dedicata a una generazione inquieta che fatica a trovare stabilità ma continua a sognare; La via dei guai assume invece i contorni di un racconto corale sulle contraddizioni quotidiane di chi ama, si perde e deve ricominciare.

Achille Lauro – Le date live: dal 2026 al 2027

L’uscita del disco fa da ponte verso la nuova era live negli stadi, prodotta da Friends & Partners. Il primo passaggio arriverà a giugno 2026 con tre date speciali: il 7 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 allo Stadio Olimpico di Roma e il 15 allo Stadio San Siro di Milano (queste ultime due già sold out).

A questo seguirà nel 2027 il primo vero tour negli stadi, intitolato Per sempre noi, in partenza il 3 giugno dal Bluenergy Stadium di Udine per toccare poi Bologna, Bari, Milano, Torino, Padova, Roma e Messina.

Achille Lauro – Comuni Immortali: la tracklist