Certificazioni FIMI 20: “Comuni mortali” di Achille Lauro è disco d’oro. Nuovi traguardi per Sanremo 2025

Certificazioni FIMI settimana 19 del 2025, lunedì 12 maggio 2025. Settimana di calma per le certificazioni con un nuovo traguardo per la coppia formata da Sfera Ebbasta e Shiva e una nuovo brano sanremese certificato.

Vi ricordiamo che da gennaio 2025 queste sono le soglie in vigore:

ALBUM: disco di platino 50.000 copie, disco d’oro 25.000 copie

SINGOLI: disco di platino 200.000 copie, disco d’oro 100.000

Ecco tutte le certificazioni FIMI della settimana.

CERTIFICAZIONI FIMI settimana 19 – 2025: SINGOLI INTERNAZIONALI

Nessun singolo internazionale ottiene questa settimana certificazioni in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Due album internazionali ottengono nuove certificazioni.

Si tratta di Off the Wall di Michael Jackson e di El Camino dei The Black Keys entrambi certificati con il disco di platino per le oltre 50.000 unità

Cliccate in basso su continua per le Certificazioni FIMI settimana 19 del 2025 a singoli e album italiani.