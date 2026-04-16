16 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
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16 Aprile 2026

Michele Bravi: si apre il sipario, inizia una “Commedia Musicale”: “Il senso della vita è un cabaret”

All'interno del disco convivono goffaggine ed eleganza, leggerezza e profondità, riflessione e satira.

Interviste di Lorenza Ferraro
Intervista a Michele Bravi per l'uscita di "Commedia Musicale"
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In uscita venerdì 17 aprile per Daleth (under exclusive license to M.A.S.T./Believe), Commedia Musicale è il nuovo e attesissimo album di Michele Bravi che, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Prima o Poi (qui la nostra intervista), ci prende per mano e ci accompagna in un viaggio psichedelico e sinfonico, pieno di contraddizioni emotive e “folli” parentesi orchestrali, impreziosito dagli arrangiamenti di Alterisio Paoletti.

“Questo disco l’ho immaginato per anni. Un concept album che è la colonna sonora di una quotidianità buffa e comicamente goffa. Commedia Musicale è il mondo rovesciato come un calzino, dove le parole sono sempre in rima e i dialoghi altro non sono che canzoni”, spiega il cantautore umbro.

Poi, aggiunge: “L’orchestra segue i passi di un eroe contemporaneo che inciampa nei propri pensieri e muove guerra all’ordinarietà con umana ingenuità”.

Infine, chiosa: “È un album che ha l’ambizione del più grande teatro di Broadway, ma che – quando si specchia – assomiglia più a un teatro di burattini teneramente sgangherato.

Ultimo avviso. Questo disco contiene canzoni felici. Scusate”.

Michele Bravi rompe dunque gli schemi e porta il pop dentro il teatro, dando vita a un disco pensato più per il palco che per lo streaming.

La cover del nuovo album di Michele Bravi Commedia Musicale

L’album sarà disponibile sia in formato digitale che nei seguenti formati fisici:

  • Vinile Autografato
  • CD Autografato
  • CD Special Edition

“COMMEDIA MUSICALE”, L’INTERVISTA A MICHELE BRAVI

Ai nostri microfoni Michele Bravi ci ha parlato non solo della genesi di Commedia Musicale, ma anche del rapporto tra musica e intelligenza artificiale, della provocazione dietro brani come Funerale e di temi profondi come la genitorialità in Genitore 3, unendo così riflessione e satira.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergersi nell’universo sonoro e narrativo di Commedia Musicale.

MICHELE BRAVI: INSTORE TOUR E COMMEDIA MUSICALE TOUR

Prima ancora di approdare sui palchi dei principali teatri italiani, Michele Bravi presenterà Commedia Musicale in occasione di cinque speciali appuntamenti instore:

  • 17 Aprile – Firenze, Galleria del Disco – ore 18.00
  • 20 Aprile – Milano, Mondadori Duomo – ore 17.30
  • 21 Aprile – Bologna, SEMM ore 14.30
  • 22 Aprile – Roma, Mondadori Galleria Alberto Sordi – ore 17.30
  • 24 Aprile – Napoli, Mondadori Galleria Umberto – ore 15.00

Qui, di seguito, riportiamo invece le prime tre date del Commedia Musicale Tour, prodotto da Vivo Concerti, che dalla primavera all’autunno attraverserà l’Italia, accompagnando gli spettatori in un viaggio scenico in cui musica, narrazione e teatralità si intrecciano in un unico racconto:

  • 19 maggio – Mestre (VE), Teatro del Parco (Data Zero – Sold Out)
  • 22 maggio – Milano, Auditorium Fondazione Cariplo
  • 24 maggio – Roma, Teatro Olimpico

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Foto di copertina a cura di Mauro Balletti

All Music Italia

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