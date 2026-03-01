Michele Bravi a Sanremo 2026: il videoclip di Prima o Poi, il nuovo film e.. Sal Da Vinci

A poche ore dall’inizio della finale del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Michele Bravi (qui la nostra intervista pre-Sanremo), che ci ha parlato della sua Prima o Poi e del video – scritto e diretto da Ilenia Pastorelli – che l’accompagna.

SANREMO 2026: “PRIMA O POI”, L’INTERVISTA A MICHELE BRAVI

Scritto insieme a Rondine e Gianmarco Grande e prodotto dallo stesso Michele Bravi con Carlo Di Francesco, Prima o Poi è una riflessione intima e spontanea sul senso di inadeguatezza, dedicata a tutte le persone che, almeno una volta nella vita, si sono sentite fuori posto nel mondo.

Michele Bravi racconta così la sensazione di chi resta sotto la pioggia senza ricordare quale sia il citofono giusto a cui suonare, di chi si muove con goffaggine cercando un porto sicuro a cui approdare. Uno smarrimento che può anche strappare un sorriso, ma che – in realtà – mette a nudo fragilità comuni: da riconoscere, accogliere e – talvolta – sdrammatizzare.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Michele Bravi.

MICHELE BRAVI, “COMMEDIA MUSICALE TOUR”: LE DATE

Prima o Poi Sanremo finisce e, giorno dopo giorno, si avvicina sempre di più l’inizio del Commedia Musicale Tour, in partenza il 22 e 24 maggio con due speciali anteprime a Milano (Auditorium Fondazione Cariplo) e Roma (Teatro Olimpico).

I biglietti sono già disponibili online, mentre per acquistarli nei punti vendita autorizzati bisognerà attendere le ore 11.00 di martedì 3 marzo.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI