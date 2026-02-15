Michele Bravi a Sanremo 2026 con “Prima o poi”: testo e significato

Michele Bravi è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Prima o poi.

Di cosa parla Prima o poi – il significato della canzone

Nel brano Prima o poi, Michele Bravi posa uno sguardo tenero su tutte le persone che, almeno una volta, si sono sentite inadeguate e fuori posto.

Attraverso immagini frammentate ma molto precise, dà voce allo smarrimento di chi si ritrova “bagnato sotto la pioggia” e non ricorda nemmeno quale sia il citofono giusto a cui suonare: un dettaglio minuscolo che diventa simbolo di una solitudine più grande. Il testo corre su una costruzione armonica incalzante, dove scale maggiori e minori si alternano con passaggi bruschi ma necessari.

Ne nasce un brano che fonde l’energia del “brit pop” con un respiro sinfonico e cinematografico, trasformando l’insicurezza in racconto e, soprattutto, in possibilità.

Testo di “Prima o poi” – Michele Bravi

Autori ed editori di “Prima o poi”

Autori e compositori: Michele Bravi, Rondine, Gianmarco Grande

Editori:

Produzione: GRND

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Dopo Sanremo 2026, Michele Bravi è al lavoro su un nuovo album: al momento non ci sono date ufficiali di uscita, ma il progetto è previsto per M.A.S.T. con distribuzione Believe.

IL TOUR

Al momento non sono state annunciate date ufficiali.

Quante volte Michele Bravi ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la terza partecipazione al Festival per Michele Bravi.

2017 – Il diario degli errori – 4° – Big

– – – 2022 – Inverno dei fiori – 10° – Big

Il duetto di Michele Bravi nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Michele Bravi si esibirà con Fiorella Mannoia sulle note di Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni.

Domani è un altro giorno, portata da Ornella Vanoni nel 1971, è una di quelle canzoni che non alzano la voce ma ti tengono in piedi. Dentro c’è l’idea semplice e potentissima che, anche quando tutto sembra fermo, una delusione, un amore finito, una malinconia che non molla, si può comunque ripartire.

Il testo, firmato da Giorgio Calabrese come adattamento di un brano di Jerry Chesnut, non promette miracoli: suggerisce piuttosto un gesto quotidiano, quasi ostinato, di resistenza. Non negare il dolore, ma non consegnargli l’ultima parola. Perché, appunto, domani è un altro giorno.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 7/10

Media voto della stampa: 5,81

Quando canta Michele Bravi a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro il cantautore si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

