23 Marzo 2026
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23 Marzo 2026

Michele Bravi torna con “Commedia Musicale”: un album tra ironia e fragilità

Il nuovo progetto unisce dimensione orchestrale, scrittura personale e un immaginario teatrale

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Michele Bravi per l’album Commedia Musicale
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Michele Bravi torna con un progetto che prova a tenere insieme leggerezza e fragilità. COMMEDIA MUSICALE non è solo un nuovo album, ma un modo diverso di raccontare la quotidianità, tra ironia e messa in scena.

Il disco, in uscita il 17 aprile per M.A.S.T / Believe, raccoglie undici brani e nasce da un lavoro condiviso con Carlo Di Francesco, muovendosi tra suggestioni orchestrali e una scrittura più intima.

Il disco, già disponibile in preorder, raccoglie undici brani e nasce da un lavoro condiviso con Carlo Di Francesco. Al centro c’è un immaginario che mescola dimensione psichedelica e orchestrale, alternando momenti più intimi ad aperture più ampie, quasi teatrali.

Michele Bravi, “Commedia Musicale”: il significato del nuovo album

COMMEDIA MUSICALE si costruisce attorno a un’idea precisa: raccontare l’imperfezione. Non in chiave drammatica, ma attraverso una lente che osserva la realtà con uno sguardo ironico e a tratti goffo.

Il significato del progetto sta proprio in questo equilibrio. Da una parte la componente emotiva, dall’altra una dimensione più narrativa, quasi scenica, che attraversa tutto il disco.

Gli arrangiamenti di Alterisio Paoletti accompagnano questo movimento, dando forma a un suono che si muove tra orchestrazioni e costruzioni più contemporanee.

A seguire la copertina del disco.

Copertina dell’album Commedia Musicale di Michele Bravi

Da Sanremo al nuovo capitolo

A introdurre questo percorso è stato PRIMA O POI, il brano presentato al Festival di Sanremo, che ha segnato il ritorno dell’artista su quel palco con una scrittura più cinematografica e introspettiva.

Il progetto si estende anche oltre la musica registrata. COMMEDIA MUSICALE è infatti pensato come un racconto più ampio, che trova una sua continuità nella dimensione live.

Il tour tra musica e narrazione

Da questa idea nasce il Commedia Musicale Tour, prodotto da Vivo Concerti, costruito come uno spettacolo in cui musica e teatralità si intrecciano.

Le prime date:

  • 19 maggio – Mestre (VE), Teatro del Parco (data zero)
  • 22 maggio – Milano, Auditorium Fondazione Cariplo
  • 24 maggio – Roma, Teatro Olimpico

Più che un semplice ritorno discografico, COMMEDIA MUSICALE sembra un progetto che prova a tenere insieme più livelli: scrittura, immagine e messa in scena. Ed è lì che Michele Bravi giocaì un campionato che lo vede tra gli artisti più credibili nella sua fascia d’età.

 

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