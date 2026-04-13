Madame è tornata con Rosso come il fango, singolo disponibile da oggi per Sugar Music. Il brano anticipa l’album Disincanto, in arrivo il 17 aprile, e si inserisce nella nuova fase dell’artista, più diretta nei temi e nelle immagini.

Madame – significato di Rosso come il fango

Rosso come il fango parte da un punto preciso: l’origine. Madame parla di chi cresce con poco e prova a cambiare la propria condizione, senza perdere il legame con ciò da cui arriva.

Nel testo torna il tema del privilegio. Non viene negato, ma osservato con una certa tensione: da una parte la consapevolezza di aver raggiunto una posizione diversa, dall’altra il dubbio su quanto ci si senta davvero parte di quel nuovo mondo.

Il titolo mette insieme due immagini: il rosso, legato a qualcosa di vivo e intenso, e il fango, che richiama terra, fatica, origine. L’accostamento funziona come sintesi del brano: crescita e radici nello stesso spazio.

C’è anche un senso di colpa che attraversa il testo. Non è dichiarato in modo esplicito, ma emerge nel modo in cui l’artista continua a tornare al punto di partenza, come se il distacco non fosse mai completo.

Il risultato è un brano che si muove tra due poli: appartenenza e distanza. Madame non sceglie una posizione definitiva, ma resta in mezzo, evidenziando quella sensazione di non sentirsi pienamente dentro nessuno dei due mondi.

Il videoclip di Rosso come il fango

Il videoclip, diretto e montato da Madame con Alberto Lonardi, segue una linea essenziale. Le immagini cambiano progressivamente colore, passando dal blu al rosso.

Questo passaggio visivo accompagna il brano verso una dimensione più fisica. Corpo e spazio si mescolano, senza una narrazione lineare, ma con un’evoluzione che segue l’intensità del pezzo.

Disincanto, l’album in arrivo

Rosso come il fango anticipa Disincanto, disco che ruota attorno a un momento preciso: la rottura con una visione idealizzata.

L’album, nelle intenzioni, attraversa più fasi: dall’illusione iniziale fino a una presa di coscienza più netta. Il singolo si colloca nella parte in cui questa frattura diventa evidente.

Madame – Rosso come il fango – TESTO

Il testo di Rosso come il fango sarà aggiornato non appena disponibile.