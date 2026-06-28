Gabry Ponte ha annunciato Circotron – The Dance Show, il nuovo tour nei palazzetti in programma nel 2027. L’annuncio è arrivato sul finale di SAN SIRO DANCE 2026, il concerto che ha riportato il DJ e produttore allo Stadio San Siro davanti a migliaia di spettatori. Di seguito trovate tutte le date confermate, le informazioni sui biglietti e gli aggiornamenti sul nuovo progetto live.

Gabry Ponte Circotron – The Dance Show 2027: le date

Data Location Città 27 febbraio 2027 Unipol Arena Bologna 6 marzo 2027 Inalpi Arena Torino 13 marzo 2027 Palazzo dello Sport Roma 20 marzo 2027 UnipolDome Milano

Cos’è Circotron – The Dance Show

Circotron – The Dance Show rappresenta il nuovo capitolo live di Gabry Ponte dopo le due edizioni di SAN SIRO DANCE. Il progetto è stato svelato direttamente sul palco del Meazza al termine del concerto del 27 giugno 2026 e porterà il DJ nei principali palazzetti italiani tra febbraio e marzo 2027.

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul concept dello spettacolo. Le prime quattro date confermate attraverseranno il Nord e il Centro Italia con appuntamenti a Bologna, Torino, Roma e Milano.

Biglietti per il tour Circotron 2027

Le informazioni su apertura delle prevendite, circuiti di vendita e disponibilità dei biglietti saranno pubblicate non appena rese note dagli organizzatori.

Foto: Cosimo Buccoleri

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