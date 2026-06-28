28 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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28 Giugno 2026

Dopo San Siro, Gabry Ponte lancia Circotron: le prime date del tour 2027

Dopo il concerto di San Siro, Gabry Ponte apre il capitolo Circotron con un nuovo tour nei palazzetti in programma nel 2027.

News di Oriana Meo
Gabry Ponte annuncia Circotron – The Dance Show, il tour 2027 nei palazzetti
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Gabry Ponte ha annunciato Circotron – The Dance Show, il nuovo tour nei palazzetti in programma nel 2027. L’annuncio è arrivato sul finale di SAN SIRO DANCE 2026, il concerto che ha riportato il DJ e produttore allo Stadio San Siro davanti a migliaia di spettatori. Di seguito trovate tutte le date confermate, le informazioni sui biglietti e gli aggiornamenti sul nuovo progetto live.

Gabry Ponte Circotron – The Dance Show 2027: le date

Data Location Città
27 febbraio 2027 Unipol Arena Bologna
6 marzo 2027 Inalpi Arena Torino
13 marzo 2027 Palazzo dello Sport Roma
20 marzo 2027 UnipolDome Milano

Cos’è Circotron – The Dance Show

Circotron – The Dance Show rappresenta il nuovo capitolo live di Gabry Ponte dopo le due edizioni di SAN SIRO DANCE. Il progetto è stato svelato direttamente sul palco del Meazza al termine del concerto del 27 giugno 2026 e porterà il DJ nei principali palazzetti italiani tra febbraio e marzo 2027.

Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul concept dello spettacolo. Le prime quattro date confermate attraverseranno il Nord e il Centro Italia con appuntamenti a Bologna, Torino, Roma e Milano.

Biglietti per il tour Circotron 2027

Le informazioni su apertura delle prevendite, circuiti di vendita e disponibilità dei biglietti saranno pubblicate non appena rese note dagli organizzatori.

Foto: Cosimo Buccoleri

Acquista i biglietti del Circotron – The Dance Show di Gabry Ponte

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