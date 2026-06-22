Gabry Ponte annuncia DNA, il nuovo singolo in collaborazione con Jovanotti, disponibile da venerdì 26 giugno. Il brano arriva dopo Tik Tak, uscito lo scorso maggio con Salmo, e a pochi giorni dal grande ritorno live del dj allo Stadio San Siro.

DNA mette insieme due nomi che hanno segnato la musica italiana degli ultimi trent’anni. Da una parte Gabry Ponte, il dj italiano più ascoltato al mondo e primo a riempire San Siro con la propria musica. Dall’altra Jovanotti, che in Italia ha ridefinito prima le sonorità urban e poi il pop.

Il pezzo unisce i beat e l’energia di Gabry Ponte alla scrittura di Jovanotti. Il risultato è una traccia dance dall’andamento estivo, costruita sull’immagine dei finestrini abbassati e della voglia di partire. Una collaborazione nata, raccontano, dalla condivisione di un background e di una stessa visione.

Gabry Ponte, dai numeri da record a DNA

Gabry Ponte arriva a questa uscita dopo essersi riconfermato dj-producer italiano più ascoltato al mondo e secondo artista italiano più ascoltato all’estero secondo lo Spotify Wrapped 2025. A febbraio si è esibito all’Arena di Verona per la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Il suo palmarès conta 3 dischi di diamante, 51 di platino, 28 d’oro e oltre 6 miliardi di stream complessivi. Nel 2001 ha ottenuto una nomination ai Grammy con Blue (Da Ba Dee) nella categoria Best Dance Recording. A gennaio 2025 ha pubblicato Tutta L’Italia, colonna sonora ufficiale del Festival di Sanremo, portata poi all’Eurovision Song Contest di Basilea in rappresentanza di San Marino.

Gabry Ponte torna a San Siro con il San Siro Dance 2026

L’uscita di DNA precede di un giorno il ritorno live di Gabry Ponte allo Stadio San Siro. Sabato 27 giugno il dj sarà protagonista di San Siro Dance 2026 powered by RTL 102.5, a un anno dallo show del 2025 che lo ha reso il primo dj a esibirsi da headliner al Meazza, con un sold out da 56 mila presenze.

Con quel concerto Gabry Ponte è entrato nella ristretta cerchia di dj capaci di riempire uno stadio con un proprio show, accanto a Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok. Tutte le informazioni sull’evento, la scaletta e i biglietti sono nel nostro articolo dedicato al San Siro Dance 2026.

Crediti del brano

Titolo: DNA

Artisti: Gabry Ponte, Jovanotti

Data di uscita: 26 giugno 2026