16 Ottobre 2025
di
Redazione
News
Condividi su:
16 Ottobre 2025

Gabry Ponte torna a San Siro: “San Siro Dance 2026”, nuova data evento dopo il tutto esaurito del 2025

Dopo il sold out del 2025, Gabry Ponte annuncia una nuova notte di musica e libertà al Meazza

News di Redazione
Gabry Ponte durante San Siro Dance 2025, il DJ tornerà nel 2026 con un nuovo concerto evento
Condividi su:

Gabry Ponte è pronto a tornare a far nuovamente ballare lo Stadio San Siro con SAN SIRO DANCE 2026.

Dopo il successo dello scorso giugno, che lo ha visto entrare nella storia come primo DJ italiano a esibirsi al Meazza con un concerto evento da 56 mila spettatori sold out, il produttore e deejay annuncia il ritorno con SAN SIRO DANCE 2026, in programma sabato 27 giugno 2026 e powered by RTL 102.5.

Gabry Ponte, da record a San Siro: un DJ nella storia

Con il live di quest’anno, Gabry Ponte è entrato in una ristrettissima cerchia di DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, al fianco di Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok. Un risultato storico che testimonia la sua centralità nel panorama dance mondiale.

Con SAN SIRO DANCE 2026, co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation, il DJ e produttore italiano più ascoltato al mondo trasformerà di nuovo San Siro in una gigantesca dancefloor. Uno show che sarà un viaggio nella sua carriera, tra hit storiche e successi più recenti — un flusso continuo di energia, luci e suoni capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso beat.

Una carriera da record tra diamanti, Grammy e dancefloor

Con oltre 6 miliardi di stream globali e un palmarès impressionante — 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro — Gabry Ponte è tra i nomi italiani più influenti della musica elettronica internazionale.

Nominato ai Grammy Awards nel 2001 con Blue (Da Ba Dee) nella categoria Best Dance Recording, vanta collaborazioni con artisti come Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul, Train e molti altri.

Negli ultimi anni ha calcato i palchi dei più grandi festival e club del mondo, tra cui Tomorrowland, Tomorrowland Brasil, Moon & Stars Festival, il Circo Massimo di Roma e l’Ushuaïa di Ibiza. Nel 2024 ha celebrato i suoi 25 anni di carriera con un tour sold out nelle principali arene italiane.

Da “Tutta l’Italia” a San Siro Dance 2026

Il nuovo appuntamento milanese arriva dopo la pubblicazione di Tutta l’Italia, brano scelto come colonna sonora ufficiale del Festival di Sanremo 2025 e con cui Gabry Ponte ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea.

I biglietti per SAN SIRO DANCE 2026 saranno disponibili in pre-sale Fanclub dalle ore 11:00 di venerdì 17 ottobre, in pre-sale My Live Nation dalle ore 11:00 di lunedì 20 ottobre su livenation.it, e in vendita generale dalle ore 11:00 di martedì 21 ottobre.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Foto di copertina di Cosimo Buccolieri

Se vuoi commentare o dire la tua su questa notizia, seguici su Facebook, X, Threads e Instagram.
Iscriviti gratis al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 3

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 4

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
X Factor 2025 Last Call: tre sedie, switch e Giorgia alla conduzione 5

X Factor 2025: il meglio delle Bootcamp, il meccanismo delle Last Call e chi rivedremo
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 7

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 8

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
TrigNO: significato e testo di Ragazzina 9

TrigNO torna con "Ragazzina" e il racconto di una storia d'amore imperfetta, ma irripetibile
Annalisa Amica Testo significato.jpg 10

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"

Cerca su A.M.I.