Gabry Ponte torna a San Siro: “San Siro Dance 2026”, nuova data evento dopo il tutto esaurito del 2025

Gabry Ponte è pronto a tornare a far nuovamente ballare lo Stadio San Siro con SAN SIRO DANCE 2026.

Dopo il successo dello scorso giugno, che lo ha visto entrare nella storia come primo DJ italiano a esibirsi al Meazza con un concerto evento da 56 mila spettatori sold out, il produttore e deejay annuncia il ritorno con SAN SIRO DANCE 2026, in programma sabato 27 giugno 2026 e powered by RTL 102.5.

Gabry Ponte, da record a San Siro: un DJ nella storia

Con il live di quest’anno, Gabry Ponte è entrato in una ristrettissima cerchia di DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, al fianco di Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok. Un risultato storico che testimonia la sua centralità nel panorama dance mondiale.

Con SAN SIRO DANCE 2026, co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation, il DJ e produttore italiano più ascoltato al mondo trasformerà di nuovo San Siro in una gigantesca dancefloor. Uno show che sarà un viaggio nella sua carriera, tra hit storiche e successi più recenti — un flusso continuo di energia, luci e suoni capace di unire generazioni diverse sotto lo stesso beat.

Una carriera da record tra diamanti, Grammy e dancefloor

Con oltre 6 miliardi di stream globali e un palmarès impressionante — 3 dischi di Diamante, 50 di Platino e 29 d’Oro — Gabry Ponte è tra i nomi italiani più influenti della musica elettronica internazionale.

Nominato ai Grammy Awards nel 2001 con Blue (Da Ba Dee) nella categoria Best Dance Recording, vanta collaborazioni con artisti come Tiësto, Steve Aoki, Pitbull, Sean Paul, Train e molti altri.

Negli ultimi anni ha calcato i palchi dei più grandi festival e club del mondo, tra cui Tomorrowland, Tomorrowland Brasil, Moon & Stars Festival, il Circo Massimo di Roma e l’Ushuaïa di Ibiza. Nel 2024 ha celebrato i suoi 25 anni di carriera con un tour sold out nelle principali arene italiane.

Da “Tutta l’Italia” a San Siro Dance 2026

Il nuovo appuntamento milanese arriva dopo la pubblicazione di Tutta l’Italia, brano scelto come colonna sonora ufficiale del Festival di Sanremo 2025 e con cui Gabry Ponte ha rappresentato San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea.

I biglietti per SAN SIRO DANCE 2026 saranno disponibili in pre-sale Fanclub dalle ore 11:00 di venerdì 17 ottobre, in pre-sale My Live Nation dalle ore 11:00 di lunedì 20 ottobre su livenation.it, e in vendita generale dalle ore 11:00 di martedì 21 ottobre.

Foto di copertina di Cosimo Buccolieri