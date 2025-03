Da Sanremo 2025 puntando all’Eurovision: il viaggio e la vera storia di “Tutta l’Italia” di Gabry Ponte

Tutta l’Italia, il brano di Gabry Ponte scritto con Andrea Bonomo ed Edwyn Roberts continua il suo percorso sorprendente: da proposta per il Festival di Sanremo 2025, a sigla ufficiale della kermesse, fino alla sua attuale candidatura per l’Eurovision Song Contest 2025. Il brano è infatti in gara al San Marino Song Contest, dove è tra i favoriti per ottenere il pass per Basilea.

Nelle scorse settimane vi avevamo svelato che il brano in realtà fu presentato da Gabry Ponte per partecipare alla gara di Sanremo 2025 e lo avevamo ribadito in questo articolo in cui svelavamo anche la voce che lo interpreta.

Ora è stato lo stesso Conti a confermare questa nostra indiscrezione in un’intervista a Fanpage.

“Tutta l’Italia”: da Sanremo 2025 all’Eurovision?

A confermare quanto anticipato da All Music Italia è stato lo stesso Carlo Conti. Il direttore artistico del Festival ha spiegato che il brano era stato originariamente proposto per la competizione ufficiale, ma con un’incognita: «Lui era un deejay e non si capiva chi potesse cantarla. Anche sul palco, la voce era quasi in anonimo, infatti con lui c’era un cantante mascherato».

Come svelato lo scorso autunno dal nostro sito Gabry Ponte si era presentato in gara inizialmente con Il Pagante. Non è dato sapere se la canzone presentata da questo anomalo connubio era Tutta l’Italia. Quel che invece possiamo confermavi con certezza è che Ponte e il Direttore artistico hanno cercato chi potesse salire sul palco con il Deejay per partecipare alla gara. Il tutto era stato anche proposto ad un giovane cantautore che ha però rifiutato tale proposta.

A questo punto la canzone ha preso un’altra strada, sempre legata al Festival di Sanremo, diventandone la sigla. Una scelta che, secondo Conti, si è rivelata vincente: “Forse ha avuto ancora più successo, è diventata un tormentone assoluto”. Ha poi aggiunto: “Sul palco, la voce era quasi in anonimo, infatti con lui c’era un cantante mascherato”

Sul palco a interpretarla con una maschera c’era per l’appunto, come svelato dal nostro sito, non un semplice anonimo ma Andrea Bonomo, co-autore della canzone.

Gabry Ponte verso l’Eurovision con San Marino e tutta l’italia

Archiviato il Festival, Gabry Ponte tenterà ora di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2025. La sua Tutta l’Italia è una delle canzoni in gara al San Marino Song Contest, manifestazione che assegnerà il pass per la competizione europea. Con il successo ottenuto nelle scorse settimane, il brano parte tra i favoriti.

“Sarà curioso vedere come andrà a finire con Gabry Ponte a San Marino” ha dichiarato Carlo Conti, sottolineando come la canzone abbia saputo coinvolgere il pubblico sin dalla prima esibizione sanremese.