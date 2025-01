Sanremo 2025 si accenderà con “Tutta l’Italia”: è di Gabry Ponte la sigla del Festival

Gabry Ponte, pronto a diventare il primo Dj della storia a tenere un concerto allo Stadio San Siro di Milano, lancia dal 31 gennaio un nuovo brano che sarà la sigla della 75esima edizione del Festival: Tutta l’Italia (Sanremo 2025).

I numeri di Ponte parlano chiaro e sono noti a tutti ma non fa mai male ricordarli:

DJ-producer italiano #1 al mondo per ascolti su Spotify

Secondo artista italiano più ascoltato al mondo su Spotify

Nominato ai Grammy

Oltre 5.5 miliardi di stream globali

Oltre 18 milioni di ascoltatori mensili su Spotify

3 dischi di diamante, 46 certificazioni platino e 26 oro

GABRY PONTE ha iniziato la sua carriera ufficialmente nel 1998 con la produzione di Blue (Da Ba Dee) degli Eiffel 65, brano che ha venduto oltre 8 milioni di copie e conquistato la vetta delle classifiche mondiali. Da allora, ha continuato a dominare la scena con successi come Monster (oltre 350 milioni di stream) e Thunder, certificato disco di diamante in Francia e platino in diversi paesi.

Nel 2024 ha collaborato con artisti del calibro di Tiesto, Steve Aoki, Sean Paul e Natti Natasha, dimostrando ancora una volta la sua capacità di innovare e lasciare il segno nel panorama dance internazionale.

Dal punto di vista live, nel biennio 2023-2024 GABRY PONTE si è esibito oltre 150 volte in 13 Paesi, coinvolgendo oltre 1.500.000 persone. Ha partecipato a festival come Tomorrowland, Parookaville, SAGA Festival e Unreal Festival, consolidando il suo status di icona della musica elettronica. Status che verrà celebrato sabato 28 giugno 2025 lo Stadio San Siro di Milano con un evento unico.







Gabry ponte firma la sigla di Sanremo 2025, Tutta l’italia

Il brano in radio e in digitale dal 31 gennaio, Tutta l’Italia, non è solo il nuovo singolo di Gabry Ponte ma, come testimonia l’aggiunta nel titolo (Sanremo 2025), è anche il jingle, la sigla, ufficiale del Festival di Sanremo 2025 che ci accompagnerà in tutte le cinque serate del Festival.

TUTTA L’ITALIA (SANREMO 2025), fuori per Warner Music, è un mix travolgente che fonde il folklore italiano con un beat elettronico D.O.C., dove mandolino, tamburello e fisarmonica danno un twist inedito a un brano capace di dipingere immagini nostrane presenti nei cuori di tutti noi. Il risultato è un viaggio sonoro che trasforma la tradizione in un inno nazionale moderno dal sound fresco e internazionale.

Con TUTTA L’ITALIA (SANREMO 2025), GABRY PONTE aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera, portando la sua firma musicale al Festival di Sanremo e trasformando il jingle ufficiale in un potenziale inno per tutti gli italiani.