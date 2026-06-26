26 Giugno 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
Condividi su:
26 Giugno 2026

Pagelle Nuovi Singoli 26 giugno: Levante (8), Emma e Fabri Fibra (7½), Gabry Ponte e Jovanotti (3)

I voti ai nuovi singoli italiani del 26 giugno, con la Golden Song della settimana.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Collage degli artisti recensiti nelle pagelle dei nuovi singoli del 26 giugno 2026
Condividi su:

New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 26 giugno 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 26 giugno 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Emma e Fabri Fibra, Rhove, Jacopo Sol, Levante, Gabry Ponte e Jovanotti e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 26 giugno 2026.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Tedua durante una foto promozionale legata al concerto sold out di San Siro del 24 giugno 2026 1

Tedua a San Siro: tutte le canzoni e gli ospiti della notte milanese
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 2

Geolier Stadi 2026: date del tour, scaletta e ospiti dei concerti
Fulminacci in concerto con la chitarra durante un’esibizione dal vivo 3

Fulminacci all’aperto 2026: date dei concerti e scaletta del tour estivo
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 4

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 5

Olly chiude Genova e guarda a Roma: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Ultimo, grafica del brano Avevamo cent'anni con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 6

Ultimo, Avevamo cent'anni: testo e significato del brano dal nuovo album
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 7

Max Pezzali negli stadi 2026: date, scaletta e concerti del tour
Kid Yugi annuncia Anche gli eroi muoiono Tour 2026 dopo il platino del nuovo album 8

Kid Yugi porta “Anche Gli Eroi Muoiono” dai festival ai palazzetti
M¥SS KETA, Rhove e Gabry Ponte nella copertina del New Music Friday settimana 26 2026 di All Music Italia 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 26 del 2026
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 10

Ligabue scaletta tour 2026: tutte le canzoni di La Notte di Certe Notti

Cerca su A.M.I.