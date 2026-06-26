New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 26 giugno 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane.

Nella settimana del 26 giugno 2026 troviamo, tra gli altri, nuovi brani di Emma e Fabri Fibra, Rhove, Jacopo Sol, Levante, Gabry Ponte e Jovanotti e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 26 giugno 2026.